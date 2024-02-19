Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление о войне: получил резкий ответ

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Slava Kot
Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Израиль, который, по его словам, совершает "геноцид" против мирных палестинских жителей в Секторе Газа. Лула да Силва сравнил войну на Ближнем Востоке с Холокостом времен Гитлера.
Президент Бразилии Лула да Силва критикует Израиль. Фото из открытых источников
Лула да Силва принимает участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе. В ходе запланированного брифинга президент Бразилии отреагировал на ситуацию на Ближнем Востоке и критически высказался о военных действиях Израиля, отметив, что это "война между высокоподготовленной армией и женщинами и детьми".
На слова президента Бразилии отреагировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, осудивший заявления Лула да Силва.
Премьер-министр Израиля добавил, что обсудил скандальные заявления Лула да Силвы с главой МИД, который вызовет посла Бразилии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль требует отставки генерального секретаря ООН. Причиной тому стали подозрения, что некоторые подразделения ООН помогали боевикам ХАМАС.
Также "Комментарии" писали, что в Израиле призвали изменить отношение к России. Лидер оппозиции отметил, что Россия поддерживает связи с врагами Израиля, в том числе с Ираном и палестинскими боевиками из ХАМАСа.
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