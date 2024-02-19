Президент Бразилии сделал неоднозначное заявление о войне: получил резкий ответ

Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Израиль, который, по его словам, совершает "геноцид" против мирных палестинских жителей в Секторе Газа. Лула да Силва сравнил войну на Ближнем Востоке с Холокостом времен Гитлера.



Президент Бразилии Лула да Силва критикует Израиль. Фото из открытых источников

Лула да Силва принимает участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе. В ходе запланированного брифинга президент Бразилии отреагировал на ситуацию на Ближнем Востоке и критически высказался о военных действиях Израиля, отметив, что это "война между высокоподготовленной армией и женщинами и детьми".

"Происходящее в Секторе Газа — это не война, это геноцид. Происходящее в Секторе Газа с палестинским народом не случалось никогда в истории. Собственно, так и случилось: когда Гитлер решил убивать евреев", – сказал Лула да Силве.

На слова президента Бразилии отреагировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, осудивший заявления Лула да Силва.

"Сравнение Израиля с Холокостом нацистов и Гитлера переходит красную линию. Израиль борется, чтобы защитить себя и обеспечить свое будущее до полной победы, и он делает это, соблюдая международное право", — сказал Беньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля добавил, что обсудил скандальные заявления Лула да Силвы с главой МИД, который вызовет посла Бразилии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль требует отставки генерального секретаря ООН. Причиной тому стали подозрения, что некоторые подразделения ООН помогали боевикам ХАМАС.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле призвали изменить отношение к России. Лидер оппозиции отметил, что Россия поддерживает связи с врагами Израиля, в том числе с Ираном и палестинскими боевиками из ХАМАСа.