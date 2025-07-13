Президент Ирана получил ранения при атаке Израиля: что известно

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время возможного авиаудара Израиля, совершенного по зданию Высшего совета национальной безопасности в Тегеране. Атака состоялась еще 16 июня и стала частью более широкой кампании Израиля против ядерных и ракетных программ Исламской Республики.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

Согласно сообщению агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в результате авиаудара были повреждены нижние этажи стратегического объекта на западе Тегерана, где проходило совещание с участием ключевых фигур руководства страны.

На момент атаки в здании находились президент Ирана Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и другие иранские чиновники.

Сообщается, что шесть ракет или авиабомб попали в точки входа и выхода из здания, вероятно, с целью блокирования эвакуации и отрезки воздушного доступа. Удар также оставил объект без электроснабжения. Однако иранские чиновники смогли убежать через аварийный люк. Сам Пезешкиан и несколько других чиновников получили травмы ног во время эвакуации.

В недавнем интервью американскому блоггеру Такеру Карлсону президент Ирана обвинил Израиль в попытке его убийства.

"У них была точная разведывательная информация благодаря шпионам. Они пытались бомбить район, где мы проводили эту встречу", — заявил Пезешкиан.

Пока Израиль не подтверждает и не опровергает свою причастность к атаке на президента Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о возможности убийства верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана назвал единственное условие для перемирия с Израилем.