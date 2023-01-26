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Президент Израиля назвал режим, который является одной из самых больших угроз для мира

Президент Израиля Ицхак Герцог перед поездкой в Европу написал статью, где рассказал о двух темах, которые он хочет обсудить с союзниками. одна из них это угрожающий режим, а другая проблема антисемитизма.

сегодня, 14:10
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Автор:

Slava Kot

Режим в Тегеране не знает границ, и Европа не может позволить себе продолжать сеять хаос на Ближнем Востоке, сообщает статья президента Израиля Ицхака Герцога для издания POLITICO. По его мнению, Иран серьезно дестабилизирует мировой порядок и это не единственная проблема, угрожающая Европе.

Президент Израиля назвал режим, который является одной из самых больших угроз для мира

Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото из открытых источников

Президент Израиля Ицхак Герцог планирует посетить Брюссель, где обсудит с европейскими союзниками безопасность в ЕС и на Ближнем Востоке, а также выступит по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Герцог называет две темы, которые будут подниматься во время посещения Европы.

"Наша первая главная точка действий – иранский режим, который в настоящее время является одной из самых больших угроз для свободного мира", — пишет президент Израиля.

Ицхак Герцог отмечает, что Иран распространяет настроения экстремизма во многие страны Ближнего Востока, в частности, в секторе Газа, Ливане и Сирии. Кроме того, израильский политик отмечает, что, кроме азиатских стран, Иран подобрался и к ЕС.

"Иран снабжает смертоносными беспилотными летательными аппаратами, которые используются для убийства невинных мирных жителей в Украине, экспортируя свой хаос вплоть до границ Польши и Румынии", — утверждает Ицхак Герцог.

Вторая тема, которую хочет поднять президент Израиля в Брюсселе – это антисемитизм.

"Как в крайне правых, так и в крайних левых, а также в некоторых исламистских кругах антисемитизм снова в Европе, и важно, чтобы западные страны удвоили свои усилия для борьбы с ним во всех его формах", — пишет Герцог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о малоизвестном немецком оружии, помогающем сбивать иранские дроны над Украиной.

Также "Комментарии" писали о тревожном открытии украинской разведки, которое произошло из-за детального разбора иранского беспилотника.



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Источник: https://www.politico.eu/article/iran-human-rights-recede-israel-president-isaac-herzog-opinion-europe-middle-east/
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