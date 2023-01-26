Президент Израиля назвал режим, который является одной из самых больших угроз для мира

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Slava Kot
Режим в Тегеране не знает границ, и Европа не может позволить себе продолжать сеять хаос на Ближнем Востоке, сообщает статья президента Израиля Ицхака Герцога для издания POLITICO. По его мнению, Иран серьезно дестабилизирует мировой порядок и это не единственная проблема, угрожающая Европе.
Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото из открытых источников
Президент Израиля Ицхак Герцог планирует посетить Брюссель, где обсудит с европейскими союзниками безопасность в ЕС и на Ближнем Востоке, а также выступит по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Герцог называет две темы, которые будут подниматься во время посещения Европы.
Ицхак Герцог отмечает, что Иран распространяет настроения экстремизма во многие страны Ближнего Востока, в частности, в секторе Газа, Ливане и Сирии. Кроме того, израильский политик отмечает, что, кроме азиатских стран, Иран подобрался и к ЕС.
Вторая тема, которую хочет поднять президент Израиля в Брюсселе – это антисемитизм.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о малоизвестном немецком оружии, помогающем сбивать иранские дроны над Украиной.
Также "Комментарии" писали о тревожном открытии украинской разведки, которое произошло из-за детального разбора иранского беспилотника.
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