Президент Израиля назвал режим, который является одной из самых больших угроз для мира

Режим в Тегеране не знает границ, и Европа не может позволить себе продолжать сеять хаос на Ближнем Востоке, сообщает статья президента Израиля Ицхака Герцога для издания POLITICO. По его мнению, Иран серьезно дестабилизирует мировой порядок и это не единственная проблема, угрожающая Европе.

Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото из открытых источников

Президент Израиля Ицхак Герцог планирует посетить Брюссель, где обсудит с европейскими союзниками безопасность в ЕС и на Ближнем Востоке, а также выступит по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Герцог называет две темы, которые будут подниматься во время посещения Европы.

"Наша первая главная точка действий – иранский режим, который в настоящее время является одной из самых больших угроз для свободного мира", — пишет президент Израиля.

Ицхак Герцог отмечает, что Иран распространяет настроения экстремизма во многие страны Ближнего Востока, в частности, в секторе Газа, Ливане и Сирии. Кроме того, израильский политик отмечает, что, кроме азиатских стран, Иран подобрался и к ЕС.

"Иран снабжает смертоносными беспилотными летательными аппаратами, которые используются для убийства невинных мирных жителей в Украине, экспортируя свой хаос вплоть до границ Польши и Румынии", — утверждает Ицхак Герцог.

Вторая тема, которую хочет поднять президент Израиля в Брюсселе – это антисемитизм.

"Как в крайне правых, так и в крайних левых, а также в некоторых исламистских кругах антисемитизм снова в Европе, и важно, чтобы западные страны удвоили свои усилия для борьбы с ним во всех его формах", — пишет Герцог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о малоизвестном немецком оружии, помогающем сбивать иранские дроны над Украиной.

Также "Комментарии" писали о тревожном открытии украинской разведки, которое произошло из-за детального разбора иранского беспилотника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!