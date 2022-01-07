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Президент Казахстана обратился к народу и назвал призывы к переговорам глупостью

В Казахстане силовикам президент разрешил стрелять на поражение

сегодня, 12:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент Казахстана обратился к народу и назвал призывы к переговорам глупостью

Протесты в Казахстане, фото из Twitter / IlkhaAgency

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев 7 января публично обратился к гражданам Казахстана. В своей речи он отметил, что военные наводят правопорядок в соответствии с Конституцией. Об этом пишет "Дождь".

Также он подчеркнул, что силовики получили приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В общем, ситуация уже начинает стабилизироваться, добавил политик.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время", – сообщил глава государства.

Кроме того, политический лидер отметил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в течение короткого периода. Токаев поблагодарил Путина и президентов стран, отправивших туда войска, за помощь, а также руководство ООН и международных организаций за высказанную поддержку.

"Подстрекающую роль в нарушении правопорядка играют так называемые "свободные" средства и "зарубежные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. В том, что мы довольно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем", — подчеркнул президент.

Поиском и привлечением к ответственности бандитов и террористов, по словам Токаева, займется специальная межведомственная группа. Также он добавил, что те, кто не сдастся, будут уничтожены.

С другой стороны, президент пообещал, что 11 января в Мажилисе объявит о решениях правительства, которые будут приняты для преодоления социально-экономических проблем.

Как сообщал портал "Комментарии", в Еврокомиссии заговорили о суверенитете Казахстана.


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Источник: https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/kto_ne_sdastsja-545338/
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