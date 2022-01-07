Президент Казахстана обратился к народу и назвал призывы к переговорам глупостью

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Протесты в Казахстане, фото из Twitter / IlkhaAgency
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев 7 января публично обратился к гражданам Казахстана. В своей речи он отметил, что военные наводят правопорядок в соответствии с Конституцией. Об этом пишет "Дождь".
Кроме того, политический лидер отметил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в течение короткого периода. Токаев поблагодарил Путина и президентов стран, отправивших туда войска, за помощь, а также руководство ООН и международных организаций за высказанную поддержку.
Поиском и привлечением к ответственности бандитов и террористов, по словам Токаева, займется специальная межведомственная группа. Также он добавил, что те, кто не сдастся, будут уничтожены.
С другой стороны, президент пообещал, что 11 января в Мажилисе объявит о решениях правительства, которые будут приняты для преодоления социально-экономических проблем.
Как сообщал портал "Комментарии", в Еврокомиссии заговорили о суверенитете Казахстана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости