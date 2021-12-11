Президент Турции рассказал, когда за пост или комментарии в социальных сетях будут наказывать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети одной из главных угроз демократии. Правительство Эрдогана планирует внести изменения в законодательство, чтоб за распространение фейковых новостей и дезинформации в Интернете будет уголовная ответственность. Об этом пишет АР.



Президент Реджеп Эрдоган, фото из открытых источников

В стране критикуют такие заявления, потому что предложенные изменения усилят ограничения свободы слова.

"Социальные медиа, описанные как символ свободы, когда они впервые появились, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. Мы стараемся защитить наших людей, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права наших граждан на получение точной и беспристрастной информации", – сказал Эрдоган в видеообращении на организованной правительством конференции по коммуникациям в Стамбуле.

В прошлом году Турция приняла закон, требующий от социальных сетей, имеющих более 1 миллиона пользователей, иметь законного представителя и хранить данные в стране. С того времени крупные компании в социальных сетях, включая Facebook, YouTube и Twitter, открыли офисы в Турции.

Согласно сообщениям СМИ, новый закон предусматривает наказание за распространение "дезинформации" и "фейковых новостей" до пяти лет лишения свободы.

Это также создаст условия для контроля социальных сетей. Большинство крупнейших медиакомпаний Турции находятся под контролем правительства, оставляя социальные медиа важным источником для выражения несогласных.

В отчете Freedom House Freedom on the Net, опубликованном в сентябре, Турция характеризуется как страна, где есть несвобода по поводу высказываний точек зрения, отмечая что удаляют контент, где критикуют правительство, также есть и преследование людей, публикующих "нежелательные" комментарии в социальных сетях.

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