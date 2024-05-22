Проблемы друзей Путина: супруга президента Сирии Асада серьезно больна

У первой леди Сирии Асми аль-Асад обнаружили лейкемию. Несколько лет назад она излечилась от онкологической болезни — рака груди.

Асма Асад и ее муж (фото из открытых источников)

Сообщают, что Асма Асад будет проходить специальный протокол лечения, требующий от нее изоляции, сообщает издание reuters. По этой причине он вынужден отказаться от общественной деятельности.

Ей 48 лет. Как информирует издание SANA, у Асмы Асад острый миелоидный лейкоз.

Первая леди Сирии, которая родилась и росла в Лондоне, является противоречивой фигурой. В частности, у нее двойное гражданство — Великобритании и Сирии. Асма училась в школе и университете в Лондоне, прежде чем работать инвестиционным банкиром.

Она переехала в Сирию в 2000 году и вышла замуж за бывшего офтальмолога Башара Асада только через несколько месяцев после того, как он заменил отца Хафеза аль-Асада на посту президента.

С началом конфликта в Сирии 2011 экс-инвестиционный банкир британского происхождения занялась общественной деятельностью. Асма Асад встречалась с семьями убитых солдат и занималась благотворительной деятельностью. Она возглавляет Сирийский фонд развития.

У супругов Асадов трое детей. В 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а в 2004 году еще один сын – Карим. Старший сын в прошлом году окончил мехмат МГУ в РФ с красным дипломом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина ввела санкции против режима Асада . Украинский президент Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список из 300 физических и 141 юридических лиц попали не только россияне, но и лидер Сирии Башар Асад, открыто поддерживающий Россию в войне против Украины, другие сирийские и иранские лица, помогающие террору.