«Пряталась под трупами»: девушка, пережившая нападение ХАМАСа, будет выступать на Евровидении

25-летняя Рафаэль победила в среду вечером в реалити-конкурсе "Hakochav Haba" ("Восходящая звезда"), получив наибольшее количество голосов судей и публики, и будет участвовать в песенном конкурсе Евровидения в Базеле, Швейцария, этого мая. Комиссия, созванная общественным вещателем Кан, должна выбрать песню, которую она будет петь, в марте. Об этом пишет The Times of Israel.

Юваль Рафаэль

"Музыка — один из сильнейших ингредиентов моего процесса исцеления", — сказала она во время финала.

Певица-любитель была с друзьями на фестивале Nova, когда его атаковали террористы ХАМАС 7 октября 2023 года. Она выжила, спрятавшись под грудами трупов в придорожном бомбоубежище.

Рафаэль сказала, что последовательные группы террористов появились и открыли огонь внутри укрытия, чтобы убедиться, что все мертвые, пока ее, наконец, не спасли войска ЦАХАЛ через восемь часов. Из более 40 человек, скопившихся внутри убежища, только 11 вышли живыми. Рафаэль сказала, что в ее голове и ноге все еще есть осколки от нападения.

После зверств ХАМАС Рафаэль рассказывала всему миру о своем опыте, в том числе в Совете ООН по правам человека в апреле 2024 года.

"Оказавшись в ловушке и боясь за свою жизнь, я стала свидетелем невыразимых ужасов – на моих глазах были ранены и убиты как друзья, так и незнакомцы", – рассказала она. "Когда их тела убитых упали на нас, я поняла , что спрятаться под ними — единственный способ пережить этот кошмар".

Рафаэль из Раананы сказала, что хочет представлять Израиль в Европе с позиции силы и гордости своей страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня из ХАМАС и освобождении задерживаемых в Газе заложников. Согласованию предшествовало более семи часов дебатов. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Израиля, а также ряд израильских и мировых СМИ. Почему Израиль и ХАМАС заключили соглашение, несмотря на то, что Нетяньяху ранее заявлял, что война будет продолжаться до победного конца? Как это может повлиять на русско-украинскую войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.