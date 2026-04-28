Пуину можно все: супер-яхту олигарха диктатора за $500 млн пропустили через Ормузский пролив

Суперяхта Nord, связываемая с российским подсанкционным миллиардером Алексеем Мордашовым, совершила проход через Ормузский пролив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе и ограничения, введенные Ираном. Обстоятельства получения разрешения на транзит остаются невыясненными.

Согласно данным системы MarineTraffic, 24 апреля 142-метровое судно отправилось из Дубая. Уже на следующее утро яхта пересекла Ормузский пролив, а утром 26 апреля прибыла в столицу Омана — Маската. О маршруте и деталях прохождения пролива официальных объяснений не дано, а представители, связанные с Мордашовым, воздержались от комментариев.

Яхта Nord принадлежит к числу самых больших в мире. Ее ориентировочная стоимость составляет около 500 миллионов долларов. Судно оборудовано 20 каютами, бассейном, вертолетной площадкой и даже подводным аппаратом, что делает его одним из самых роскошных частных судов в своем классе.

Формально Алексей Мордашов не фигурирует как прямой владелец яхты. В то же время, данные судоходных трекеров и российских корпоративных реестров свидетельствуют, что в 2022 году Nord была оформлена на компанию, связанную с его семьей. Эта структура зарегистрирована в Череповце — том самом городе, где базируется металлургическая компания "Северсталь", которую возглавляет Мордашов. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 37 миллиардов долларов, что делает его самым богатым россиянином.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году бизнесмен попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, яхта не была конфискована в юрисдикциях, где ранее фиксировалось ее присутствие, в частности в Гонконге и Мальдивах, хотя западные страны неоднократно призывали к аресту активов олигарха.

