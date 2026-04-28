Суперяхта, пов’язана з російським олігархом, без перешкод пройшла через Ормузьку протоку: деталі

Супер’яхта Nord, яку пов’язують із російським підсанкційним мільярдером Олексієм Мордашовим, здійснила прохід через Ормузьку протоку, попри напружену ситуацію в регіоні та обмеження, запроваджені Іраном. Обставини отримання дозволу на транзит залишаються нез’ясованими.

Згідно з даними системи MarineTraffic, 24 квітня 142-метрове судно вирушило з Дубаю. Вже наступного ранку яхта перетнула Ормузьку протоку, а 26 квітня вранці прибула до столиці Оману — Маската. Про маршрут і деталі проходження протоки офіційних пояснень не надано, а представники, пов’язані з Мордашовим, утрималися від коментарів.

Яхта Nord належить до числа найбільших у світі. Її орієнтовна вартість сягає близько 500 мільйонів доларів. Судно обладнане 20 каютами, басейном, гелікоптерним майданчиком і навіть підводним апаратом, що робить його одним із найрозкішніших приватних суден у своєму класі.

Формально Олексій Мордашов не фігурує як прямий власник яхти. Водночас дані судноплавних трекерів і російських корпоративних реєстрів свідчать, що у 2022 році Nord була оформлена на компанію, пов’язану з його родиною. Ця структура зареєстрована в Череповці — тому самому місті, де базується металургійна компанія "Сєвєрсталь", яку очолює Мордашов. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 37 мільярдів доларів, що робить його найбагатшим росіянином.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році бізнесмен потрапив під санкції США, ЄС та Великої Британії. Попри це, яхта не була конфіскована в юрисдикціях, де раніше фіксувалася її присутність, зокрема в Гонконгу та на Мальдівах, хоча західні країни неодноразово закликали до арешту активів олігарха.

