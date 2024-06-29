Путин уже думает над тем, как развязать новую войну: чего боятся в США

В США обеспокоены тем, что вторжение Израиля в Ливан может активизировать союзников Ирана и укрепить военное сотрудничество Тегерана с Россией. В итоге Москва будет втянута в противостояние на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Middle East Eye.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой "оси сопротивления" Ирана. Владимир Путин намерен предоставить хуситам противокорабельные ракеты.

"Если Израиль нападет на Ливан, это, скорее всего, приведет к дальнейшему углублению военных отношений Ирана с Россией, чтобы помочь "Хезболле" защититься", — заявил бывший старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку Уильям Ашер.

"Возможно, Россия уже думает о том, как помочь хуситам", – отметил эксперт.

Отметим, "NBC News" сообщило, что США проводят подготовку к эвакуации своих граждан из Ливана на случай, если ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострится. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает.

Официальные лица рассказали изданию, что в среду, 26 июня, десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения прибыли в Средиземное море. По словам неназванного американского чиновника, такие силы призваны демонстрировать военную мощь и быть сдерживающим фактором для возможной региональной эскалации.

Один из источников "NBC News" отметил, что в США все больше обеспокоены возможностью наземного наступления Израиля на Ливан в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Тель-Авив остается твердым в своем желании бороться с "Хезболлой" в Ливане. Израиль намеревается создать возле границы буферную зону площадью около 15 квадратных километров. Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.



