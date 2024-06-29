Путин уже думает над тем, как развязать новую войну: чего боятся в США

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Кравцев Сергей
В США обеспокоены тем, что вторжение Израиля в Ливан может активизировать союзников Ирана и укрепить военное сотрудничество Тегерана с Россией. В итоге Москва будет втянута в противостояние на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Middle East Eye.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой "оси сопротивления" Ирана. Владимир Путин намерен предоставить хуситам противокорабельные ракеты.
Отметим, "NBC News" сообщило, что США проводят подготовку к эвакуации своих граждан из Ливана на случай, если ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострится. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает.
Официальные лица рассказали изданию, что в среду, 26 июня, десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения прибыли в Средиземное море. По словам неназванного американского чиновника, такие силы призваны демонстрировать военную мощь и быть сдерживающим фактором для возможной региональной эскалации.
Один из источников "NBC News" отметил, что в США все больше обеспокоены возможностью наземного наступления Израиля на Ливан в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Тель-Авив остается твердым в своем желании бороться с "Хезболлой" в Ливане. Израиль намеревается создать возле границы буферную зону площадью около 15 квадратных километров. Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.
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