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США готовятся эвакуировать своих граждан: где может вспыхнуть новая война

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" может обостриться

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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США проводят подготовку к эвакуации своих граждан из Ливана на случай, если ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострится. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

США готовятся эвакуировать своих граждан: где может вспыхнуть новая война

США готовятся эвакуировать американцев из Ливана. Фото: из открытых источников

Официальные лица рассказали изданию, что в среду, 26 июня, десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения прибыли в Средиземное море.

По словам неназванного американского чиновника, такие силы призваны демонстрировать военную мощь и быть сдерживающим фактором для возможной региональной эскалации.

Один из источников "NBC News" отметил, что в США все больше обеспокоены возможностью наземного наступления Израиля на Ливан в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Тель-Авив остается твердым в своем желании бороться с "Хезболлой" в Ливане. Израиль намеревается создать возле границы буферную зону площадью около 15 квадратных километров.

Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.

По словам американских чиновников, США также ведут переговоры с близкими союзниками, чтобы координировать эвакуацию и любые военные операции коалиции.

"NBC News" напоминает, что в 2006 году США эвакуировали 15 000 человек из Ливана во время войны Израиля с "Хезболлой". По состоянию на 2022 год в стране проживало 86 тысяч американцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть уже в самое ближайшее время. Это произойдет, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом свидетельствуют данные американской разведки.

Американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. И эта задача была бы значительно проще, если бы в Газе был установлен режим прекращения огня.




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"Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру, — Зеленський" Какая же мерзкая, брехливая циничная гнида. А в 2022 году ты не хотел мира. Гнида циничная. Постоянно брешет и брешет, скотина, только карманы свои и набиваете, сколькож вам, падлам надо денег, а? Сколько народу должно еще умереть, ответь падло.


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