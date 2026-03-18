Путину и Трампу плевать: на Западе объяснили, почему события в Иране станут катастрофой для человечества

Остановка движения через Ормузский пролив заблокировала пятую часть мировых запасов нефти, что повлекло за собой "ценовой шок" на заправках. Это лишь начало глобального энергетического и экономического кризиса, поскольку логистика многих товаров зависит от дизельного горючего, что приводит к росту цен на продукты и услуги, усиливая инфляцию, пишет CNN.

Продукты и удобрения

Из-за блокады растут цены на скоропортящиеся продукты, а дефицит удобрений ставит под угрозу будущие урожаи. Ормузский пролив поставляет 35% мировой мочевины и 20% удобрений.

Гелий и технологии

Катар снабжает 25% мирового гелия, что критически важно для полупроводников и медицинских аппаратов МРТ. Дефицит гелия может привести к удорожанию технологий и медицинских услуг.

Алюминий и строительство

Алюминий, основной материал для строительства, дорожает из-за ограничений поставок с Ближнего Востока, что повышает цены на строительные материалы.

Энергетика

В Европе и Азии цены на газ выросли вдвое. Спрос на американский газ оставляет цены высокими в США, что создает дополнительное давление на энергетический рынок.

Химическая промышленность и медикаменты

С дефицитом нефтехимических продуктов из-за блокады повышаются цены на упаковку и пластмассы. Также нарушение логистики между Индией и Европой создает угрозу дефицита лекарства.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики снова совершили атаку на Одесскую область, используя ударные беспилотники. Целью атаки стал важный объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации.