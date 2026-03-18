Путіну і Трампу начхати: на Заході пояснили, чому події в Ірані стануть катастрофою для людства

Зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п’яту частину світових запасів нафти, що спричинило "ціновий шок" на заправках. Це лише початок глобальної енергетичної та економічної кризи, оскільки логістика багатьох товарів залежить від дизельного пального, що призводить до зростання цін на продукти та послуги, посилюючи інфляцію, пише CNN.

Продукти та добрива

Через блокаду зростають ціни на швидкопсувні продукти, а дефіцит добрив ставить під загрозу майбутні врожаї. Ормузька протока постачає 35% світової сечовини та 20% добрив.

Гелій і технології

Катар постачає 25% світового гелію, що критично важливо для напівпровідників і медичних апаратів МРТ. Дефіцит гелію може спричинити здорожчання технологій і медичних послуг.

Алюміній та будівництво

Алюміній, основний матеріал для будівництва, дорожчає через обмеження постачань із Близького Сходу, що підвищує ціни на будівельні матеріали.

Енергетика

У Європі та Азії ціни на газ зросли вдвічі. Попит на американський газ залишає ціни високими в США, що створює додатковий тиск на енергетичний ринок.

Хімічна промисловість та медикаменти

З дефіцитом нафтохімічних продуктів через блокаду підвищуються ціни на упаковку та пластмаси. Також порушення логістики між Індією та Європою створює загрозу дефіциту ліків.

