logo_ukra

BTC/USD

74054

ETH/USD

2323.01

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Путіну і Трампу начхати: на Заході пояснили, чому події в Ірані стануть катастрофою для людства
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну і Трампу начхати: на Заході пояснили, чому події в Ірані стануть катастрофою для людства

Блокада Ормузької протоки спричиняє нестачу продуктів, ліків і технологій

18 березня 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п’яту частину світових запасів нафти, що спричинило "ціновий шок" на заправках. Це лише початок глобальної енергетичної та економічної кризи, оскільки логістика багатьох товарів залежить від дизельного пального, що призводить до зростання цін на продукти та послуги, посилюючи інфляцію, пише CNN.

Фото: з відкритих джерел

Продукти та добрива

Через блокаду зростають ціни на швидкопсувні продукти, а дефіцит добрив ставить під загрозу майбутні врожаї. Ормузька протока постачає 35% світової сечовини та 20% добрив.

Гелій і технології

Катар постачає 25% світового гелію, що критично важливо для напівпровідників і медичних апаратів МРТ. Дефіцит гелію може спричинити здорожчання технологій і медичних послуг.

Алюміній та будівництво

Алюміній, основний матеріал для будівництва, дорожчає через обмеження постачань із Близького Сходу, що підвищує ціни на будівельні матеріали.

Енергетика

У Європі та Азії ціни на газ зросли вдвічі. Попит на американський газ залишає ціни високими в США, що створює додатковий тиск на енергетичний ринок.

Хімічна промисловість та медикаменти

З дефіцитом нафтохімічних продуктів через блокаду підвищуються ціни на упаковку та пластмаси. Також порушення логістики між Індією та Європою створює загрозу дефіциту ліків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники знову здійснили атаку на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Метою атаки став важливий об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини