Пятая служба на Лубянке: сепаратистами на Кавказе руководили в ФСБ

Пятая служба ФСБ, в свое время спровоцировавшая полномасштабное вторжение армии России в Украину, руководила также сепаратистами в азербайджанском Карабахе, пишет Фокус. Об этом заявили сразу двое топ-деятелей Армении. По словам депутата от правящей партии Армении Армена Хачатряна, такой курс поддерживал лично премьер Пашинян.

Сепаратистами на Кавказе руководили в ФСБ (фото из открытых источников)

Экс-глава "Совета Безопасности" сепаратистского анклава в Карабахе Самвел Бабаян заявил общественному ТВ Армении, что до недавнего времени "президента" Араика Арутюняна курировала Пятая служба ФСБ. С ней сотрудничали и другие лидеры сепаратистов. Политик отметил, что Арутюнян был смещен ФСБ с должности "президента", и Лубянка поставила на этот пост другого "своего человека" – Самвела Шахраманяна.

Экс-глава "Совета Безопасности" добавил, что "в ночь на 10-е" его вызвали на собрание сепаратистских лидеров, "сообщивших, что взяли на себя управление" армянским анклавом. Бабаян отметил, что это – "те же люди, которые работают под руководством той же службы (Пятая служба ФСБ)". Бабаян подтвердил, что Рубен Варданян, с ноября по февраль занимавший должность "госминистра" (главы правительства) анклава был российским агентом. "Он был отправлен (в Карабах), чтобы усложнить ситуацию... Азербайджан никогда бы не пошел на переговоры при Варданяне", — пояснил Бабаян.

О том, что Варданян связан со спецслужбами стало известно еще в октябре 2022 – до его назначения на должность госминистра. Варданян был включен и в украинскую базу пособников российской агрессии "Миротворец" за день до того, как глава ГУР Буданов дал понять, что украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе.

Согласно базе "Миротворец", Варданяну, помимо прочего, инкриминируют: "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан. Финансирование российской агрессии на постсоветских территориях".

14 сентября в базу "Миротворец" включили и Арутюняна, покинувшего пост "президента" сепаратистов за 2 недели до этого.