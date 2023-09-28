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Пятая служба на Лубянке: сепаратистами на Кавказе руководили в ФСБ

Самвел Бабаян заявил, что до недавнего времени «президента» Араика Арутюняна курировала Пятая служба ФСБ

28 сентября 2023, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Пятая служба ФСБ, в свое время спровоцировавшая полномасштабное вторжение армии России в Украину, руководила также сепаратистами в азербайджанском Карабахе, пишет Фокус. Об этом заявили сразу двое топ-деятелей Армении. По словам депутата от правящей партии Армении Армена Хачатряна, такой курс поддерживал лично премьер Пашинян.

Пятая служба на Лубянке: сепаратистами на Кавказе руководили в ФСБ

Сепаратистами на Кавказе руководили в ФСБ (фото из открытых источников)

 Экс-глава "Совета Безопасности" сепаратистского анклава в Карабахе Самвел Бабаян заявил общественному ТВ Армении, что до недавнего времени "президента" Араика Арутюняна курировала Пятая служба ФСБ. С ней сотрудничали и другие лидеры сепаратистов. Политик отметил, что Арутюнян был смещен ФСБ с должности "президента", и Лубянка поставила на этот пост другого "своего человека" – Самвела Шахраманяна.


 Экс-глава "Совета Безопасности" добавил, что "в ночь на 10-е" его вызвали на собрание сепаратистских лидеров, "сообщивших, что взяли на себя управление" армянским анклавом. Бабаян отметил, что это – "те же люди, которые работают под руководством той же службы (Пятая служба ФСБ)". Бабаян подтвердил, что Рубен Варданян, с ноября по февраль занимавший должность "госминистра" (главы правительства) анклава был российским агентом. "Он был отправлен (в Карабах), чтобы усложнить ситуацию... Азербайджан никогда бы не пошел на переговоры при Варданяне", — пояснил Бабаян.

 О том, что Варданян связан со спецслужбами стало известно еще в октябре 2022 – до его назначения на должность госминистра. Варданян был включен и в украинскую базу пособников российской агрессии "Миротворец" за день до того, как глава ГУР Буданов дал понять, что украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе.

 Согласно базе "Миротворец", Варданяну, помимо прочего, инкриминируют: "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан. Финансирование российской агрессии на постсоветских территориях".

 14 сентября в базу "Миротворец" включили и Арутюняна, покинувшего пост "президента" сепаратистов за 2 недели до этого.



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Источник: https://focus.ua/uk/world/595810-gur-ne-zrya-otrabatyvalo-armyanskih-separatistov-ih-kurirovala-pyataya-sluzhba-fsb-kotoraya-sprovocirovala-vtorzhenie-v-ukrainu
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