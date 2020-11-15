Ракетный обстрел Израиля: жителей разбудили взрыв и сирена (видео)

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 15 ноября, около 2 часов ночи жителей Ашкелона, Ашдода и округа Шефела в Израиле разбудили взрывы и ракетные сирены. Система "Железный купол" сбила как минимум одну ракету.
Фото: из открытых источников
В пресс-центре Армии обороны Израиля подтвердили два ракетных запуска с территории Газа (Газа — крупнейший по населению город сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации). По данным пресс-центра, одна ракета пролетела мимо и не была сбита. В Сети появилось видео горящей местности к югу от Гуш-Дана. Информацию подтвердили местные СМИ.
В центре страны не включали сирену. За несколько секунд до уничтожения была включена сигнализация в Ашдоде и Пальмахиме.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Тбилиси у здания парламента проходит массовая акция протеста с участием оппозиционных партий. Люди требуют проведения новых выборов. По данным "Эхо Кавказа", на митинге находятся несколько тысяч человек. Митингующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании и освобождения политических узников. Этот митинг — четвертая акция протеста после проведения выборов в конце октября.
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