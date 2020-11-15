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Главная Новости Мир Ближний Восток Ракетный обстрел Израиля: жителей разбудили взрыв и сирена (видео)
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Ракетный обстрел Израиля: жителей разбудили взрыв и сирена (видео)

В Сети появилось видео горящей местности к югу от Гуш-Дана

сегодня, 03:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 15 ноября, около 2 часов ночи жителей Ашкелона, Ашдода и округа Шефела в Израиле разбудили взрывы и ракетные сирены. Система "Железный купол" сбила как минимум одну ракету.

Ракетный обстрел Израиля: жителей разбудили взрыв и сирена (видео)

Фото: из открытых источников


В пресс-центре Армии обороны Израиля подтвердили два ракетных запуска с территории Газа (Газа — крупнейший по населению город сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации). По данным пресс-центра, одна ракета пролетела мимо и не была сбита. В Сети появилось видео горящей местности к югу от Гуш-Дана. Информацию подтвердили местные СМИ. 

 В центре страны не включали сирену. За несколько секунд до уничтожения была включена сигнализация в Ашдоде и Пальмахиме.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Тбилиси у здания парламента проходит массовая акция протеста с участием оппозиционных партий. Люди требуют проведения новых выборов. По данным "Эхо Кавказа", на митинге находятся несколько тысяч человек. Митингующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании и освобождения политических узников. Этот митинг — четвертая акция протеста после проведения выборов в конце октября.



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Источник: https://www.0404.co.il/?p=696309
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