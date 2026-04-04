Ближний Восток Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив
Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив

Разведка США предупреждает: Тегеран не откроет пролив и использует энергетический шантаж против Трампа

4 апреля 2026, 08:54
Кравцев Сергей

Иран не планирует в ближайшее время разблокировать Ормузский пролив, превращая его в ключевой инструмент давления на США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на последние отчёты американской разведки.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, контроль над стратегическим маршрутом, через который проходит около пятой части мировой нефти, стал главным рычагом влияния Тегерана. Ограничивая судоходство, Иран удерживает высокие цены на энергоносители и усиливает давление на администрацию Дональд Трамп, требуя ускорить завершение войны, которая длится уже почти пять недель и вызывает всё большее недовольство среди американских избирателей.

В разведывательных отчётах подчёркивается парадокс: кампания, направленная на ослабление Ирана, может дать обратный эффект. Демонстрируя способность блокировать одну из важнейших нефтяных артерий мира, Тегеран укрепляет своё влияние в регионе и на глобальных рынках.

Несмотря на это, Трамп публично преуменьшает сложность ситуации. Он ранее допускал, что может отдать приказ американским военным силой обеспечить проход через пролив. Однако эксперты предупреждают: такой сценарий несёт серьёзные риски. Попытка военного давления на страну, контролирующую побережье пролива, может обернуться дорогостоящим конфликтом и втянуть США в затяжную войну.

Один из аналитиков отмечает, что способность Ирана манипулировать энергетическими потоками сегодня является более мощным инструментом влияния, чем даже военные угрозы.

Ормузский пролив был заблокирован Тегераном в начале конфликта с США и Израилем. С тех пор мировые цены на нефть резко выросли, а глобальные цепочки поставок оказались под серьёзным ударом, усиливая напряжение на международной арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — Совет безопасности ООН не смог принять решение о силовом разблокировании Ормузского пролива, запланированное на 3 апреля. Как сообщает Reuters, обсуждение перенесено на неопределённый срок – дипломаты осторожно говорят лишь о "следующей неделе", избегая конкретики.




Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-intelligence-warns-iran-unlikely-ease-hormuz-strait-chokehold-soon-sources-2026-04-03/
