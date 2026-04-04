Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив

Иран не планирует в ближайшее время разблокировать Ормузский пролив, превращая его в ключевой инструмент давления на США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на последние отчёты американской разведки.

По данным аналитиков, контроль над стратегическим маршрутом, через который проходит около пятой части мировой нефти, стал главным рычагом влияния Тегерана. Ограничивая судоходство, Иран удерживает высокие цены на энергоносители и усиливает давление на администрацию Дональд Трамп, требуя ускорить завершение войны, которая длится уже почти пять недель и вызывает всё большее недовольство среди американских избирателей.

В разведывательных отчётах подчёркивается парадокс: кампания, направленная на ослабление Ирана, может дать обратный эффект. Демонстрируя способность блокировать одну из важнейших нефтяных артерий мира, Тегеран укрепляет своё влияние в регионе и на глобальных рынках.

Несмотря на это, Трамп публично преуменьшает сложность ситуации. Он ранее допускал, что может отдать приказ американским военным силой обеспечить проход через пролив. Однако эксперты предупреждают: такой сценарий несёт серьёзные риски. Попытка военного давления на страну, контролирующую побережье пролива, может обернуться дорогостоящим конфликтом и втянуть США в затяжную войну.

Один из аналитиков отмечает, что способность Ирана манипулировать энергетическими потоками сегодня является более мощным инструментом влияния, чем даже военные угрозы.

Ормузский пролив был заблокирован Тегераном в начале конфликта с США и Израилем. С тех пор мировые цены на нефть резко выросли, а глобальные цепочки поставок оказались под серьёзным ударом, усиливая напряжение на международной арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — Совет безопасности ООН не смог принять решение о силовом разблокировании Ормузского пролива, запланированное на 3 апреля. Как сообщает Reuters, обсуждение перенесено на неопределённый срок – дипломаты осторожно говорят лишь о "следующей неделе", избегая конкретики.



