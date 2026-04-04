Розвідка США дізналася, коли Іран розблокує Ормузьку протоку

Іран не планує найближчим часом розблокувати Ормузьку протоку, перетворюючи її на ключовий інструмент тиску на США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на останні звіти американської розвідки.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, контроль над стратегічним маршрутом, яким проходить близько п'ятої частини світової нафти, став головним важелем впливу Тегерана. Обмежуючи судноплавство, Іран утримує високі ціни на енергоносії та посилює тиск на адміністрацію Дональд Трамп, вимагаючи прискорити завершення війни, яка триває вже майже п'ять тижнів і викликає дедалі більшу незадоволеність серед американських виборців.

У розвідувальних звітах наголошується парадокс: кампанія, спрямована на ослаблення Ірану, може дати зворотний ефект. Демонструючи здатність блокувати одну з найважливіших нафтових артерій світу, Тегеран зміцнює свій вплив у регіоні та глобальних ринках.

Попри це Трамп публічно применшує складність ситуації. Він раніше припускав, що може наказати американським військовим силою забезпечити прохід через протоку. Проте експерти попереджають: такий сценарій має серйозні ризики. Спроба військового тиску на країну, яка контролює узбережжя протоки, може обернутися дорогим конфліктом і втягнути США у затяжну війну.

Один із аналітиків зазначає, що здатність Ірану маніпулювати енергетичними потоками сьогодні є більш потужним інструментом впливу, ніж навіть військові загрози.

Ормузька протока була заблокована Тегераном на початку конфлікту зі США та Ізраїлем. З того часу світові ціни на нафту різко зросли, а глобальні ланцюжки постачань опинилися під серйозним ударом, посилюючи напругу на міжнародній арені.

