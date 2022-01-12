Ребенка, которого в хаосе в Афганистане передали военным, нашли и вернули родителям

В Кабуле (Афганистан) обнаружили мальчика, которого родители в отчаянии передали солдату через стену аэропорта во время американской эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. В августе 2021 года по интернету распространялись кадры, где люди, пытаясь спастись от Талибана, передавали через стену американским солдатам своих детей, чтобы по крайней мере их те забрали и спасли.

Афганистан (фото из открытых источников)

Потом судьба этих детей оставалась неизвестной. Но одна семья смогла воссоединиться. И оказалось, что солдат тогда не унес ребенка с собой, а оставил в аэропорту. Этому ребенку, Сохаилу Ахмади, было всего два месяца, когда он пропал без вести 19 августа – тогда тысячи человек бросились покинуть Афганистан, когда он упал в руки Талибана. На пути к воротам аэропорта биологический отец мальчика (он работал телохранителем в посольстве США) и его жена боялись, что их сын будет раздавлен в толпе. Поэтому они передали ребенка через стену солдату в униформе, который, по его мнению, был американцем, вполне ожидая, что вскоре они пройдут 5 метров до входа и вернут его. Именно в этот момент силы Талибана оттеснили толпу, и муж с женой и четырьмя другими детьми смогли попасть внутрь еще через полчаса. Но к тому времени ребенка уже нигде не было. Родителям, отчаявшимся искать своего ребенка, сказали, что он, вероятно, вылетел уже в США и обнадежили перспективой воссоединения уже там.

Остальные семьи были эвакуированы и наконец оказались на военной базе в Техасе. Но многие месяцы они не знали, где их сын. В тот же день один из таксистов Кабула 29-летний водитель такси по имени Хамид Сафи нашел ребенка в аэропорту. Двухмесячный ребенок лежал прямо на земле и плакал. Муж искал его родителей, но не смог найти, и тогда решил забрать его домой и воспитывать, как своего.

У Сафи есть три дочери и сказал, что самое большое желание его матери перед смертью было, чтобы у него появился сын. Они с женой назвали малыша Мохаммадом Абедом, включили ребенка в свою семью и опубликовали общие фотографии всех детей в Facebook.

После публикаций о пропавшем ребенке некоторые соседи Сафи, пять месяцев назад заметившие его возвращение из аэропорта с ребенком, узнали фотографии и опубликовали комментарии о его местонахождении. Тогда биологическая семья направила своих родственников в Сафи, чтобы забрать малыша, но тот не захотел отдавать ребенка, потому что прикипел к нему душой.



К делу пришлось привлечь местных чиновников, потому что стороны не могли прийти к согласию. И, наконец, в присутствии правоохранителей, среди груды слез, младенца наконец-то вернули родным.

Напомним, администрация Байдена планирует пожертвовать дополнительные 308 миллионов долларов гуманитарной помощи Афганистану, в результате чего общая помощь США бедной стране и афганским беженцам в регионе с октября составит около 782 миллионов долларов. Такое заявление сделал Белый дом во вторник, 11 января.

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