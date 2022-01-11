США предоставит Афганистану 308 миллионов долларов: на что будет направлена помощь

Администрация Байдена планирует пожертвовать дополнительные 308 миллионов долларов гуманитарной помощи Афганистану, в результате чего общая помощь США бедной стране и афганским беженцам в регионе с октября составит около 782 миллионов долларов. Такое заявление сделал Белый дом во вторник, 11 января. Об этом сообщает Reuters.

Афганские мужчины на рынке во время снегопада в Кабуле - Reuters

Соединенные Штаты также предоставят один миллион дополнительных доз вакцины от коронавируса в Афганистан, в результате чего общее количество доз составит 4,3 миллиона, добавил Белый дом.

Помощь от Агентства США по международному развитию будет направлена через независимые гуманитарные организации для предоставления жилья, здравоохранения, помощи в зимовке, экстренной продовольственной помощи, водоснабжения, санитарии и гигиены.

По данным Организации Объединенных Наций, почти 23 миллиона человек – примерно 55% населения – сталкиваются с экстремальным уровнем голода и почти 9 миллионов под угрозой голода зимой.

Экономический кризис в Афганистане ускорился после того, как талибы захватили власть в августе, когда бывшее поддерживаемое Западом правительство распалось, а последние американские войска были выведены.

В прошлом месяце Соединенные Штаты официально освободили чиновников США и ООН, ведущих разрешенный бизнес с Талибаном, от санкций США, чтобы попытаться сохранить поток помощи в Афганистан, поскольку страна все глубже погружается в гуманитарный кризис.

Как сообщали ранее "Комментарии", Канада примет женщин-судей из Афганистана и афганских представителей сексуальных меньшинств. Канада примет афганцев из сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир. В Канаду их переселят в 2022 году, однако точной даты не сообщают.

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