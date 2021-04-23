Рекорд смертей: в Турции вводят комендантский час

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Ольга Чародий
За минувшие сутки в Турции зафиксировано 60 тысяч заболевших, умерло от коронавируса
362 человека. Это новый антирекорд в стране
с начала пандемии. Об этом сообщает CNN Turk.
Турция вводит комендантский час (фото из открытых источников)
"Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19,
госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975.
В тяжелом состоянии находятся 3398 больных", – сообщает Минздрав.
Наиболее сложная ситуация в курортной Анталии -
ежедневно здесь фиксируется 301
больной в активной фазе на 100 тысяч
населения.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на 3 дня объявили круглосуточный комендантский час с целью предотвратить распространение коронавируса.
Напомним, врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо". Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче. "Действительно, новые штаммы вируса частично уклоняются от вакцин. В большинстве это южно-африканский и бразильский штаммы", — отметила инфекционист. Заметим, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Но ее можно, уверена врач, преодолеть с помощью вакцинации.Как сообщали ранее иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться различными вакцинами от коронавируса. Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку.
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