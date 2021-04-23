Рекорд смертей: в Турции вводят комендантский час

За минувшие сутки в Турции зафиксировано 60 тысяч заболевших, умерло от коронавируса 362 человека. Это новый антирекорд в стране с начала пандемии. Об этом сообщает CNN Turk.

Турция вводит комендантский час (фото из открытых источников)

"Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных", – сообщает Минздрав.

Наиболее сложная ситуация в курортной Анталии - ежедневно здесь фиксируется 301 больной в активной фазе на 100 тысяч населения.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на 3 дня объявили круглосуточный комендантский час с целью предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо". Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче. "Действительно, новые штаммы вируса частично уклоняются от вакцин. В большинстве это южно-африканский и бразильский штаммы", — отметила инфекционист. Заметим, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Но ее можно, уверена врач, преодолеть с помощью вакцинации.

иммунолог Борис Донской заявил , что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться различными вакцинами от коронавируса. Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку.

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