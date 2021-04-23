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Главная Новости Мир Ближний Восток Рекорд смертей: в Турции вводят комендантский час
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Рекорд смертей: в Турции вводят комендантский час

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак

сегодня, 02:12
Автор:

Ольга Чародий

За минувшие сутки в Турции зафиксировано  60 тысяч заболевших, умерло от коронавируса 362 человека. Это новый антирекорд в стране  с начала пандемии. Об этом сообщает CNN Turk.

Рекорд смертей: в Турции вводят комендантский час

Турция вводит комендантский час (фото из открытых источников)

"Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных", – сообщает Минздрав.

Наиболее сложная ситуация в курортной Анталии  -  ежедневно здесь фиксируется  301 больной в активной фазе   на 100 тысяч населения.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции на 3  дня объявили круглосуточный комендантский час с целью  предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо". Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче. "Действительно, новые штаммы вируса частично уклоняются от вакцин. В большинстве это южно-африканский и бразильский штаммы", — отметила инфекционист. Заметим, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Но ее можно, уверена врач, преодолеть с помощью вакцинации.

Как сообщали ранее иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться различными вакцинами от коронавируса. Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку.



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Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/23-nisan-sokaga-cikma-yasagi-saat-kacta-basliyor-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-saatleri-24-25-nisan-2021
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