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Главная Новости Мир Ближний Восток Репортер вела прямой эфир из сектора Газа: позади нее взорвалась ракета (ВИДЕО)
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Репортер вела прямой эфир из сектора Газа: позади нее взорвалась ракета (ВИДЕО)

Во время прямого эфира ракета попала в здание позади журналистки.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Репортер Al-Jazeera вела прямой репортаж из сектора Газа, когда ракета попала в жилой дом прямо за ней. Шокирующий ролик быстро разлетелся соцсетями.

Репортер вела прямой эфир из сектора Газа: позади нее взорвалась ракета (ВИДЕО)

Ракета в прямом эфире попала в здание в секторе Газа. Скриншот с видео

Утром 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС совершила атаку на Израиль. На израильские города падали сотни ракет, а в соцсетях распространялись сообщения о боевиках, похищающих и убивающих военных и мирных жителей. Как следствие глава Минобороны Израиля немедленно объявил об ответных ударах.


Военный конфликт между Палестиной и Израилем освещал телеканал Al-Jazeera. Во время прямого эфира ведущий соединился с находившейся в секторе Газа репортером. Однако журналистка не успела сказать и слова, как на жилой дом позади нее упала ракета.

Шокирующая запись быстро распространилась соцсетями. На ней видно, как испуганная репортер на миг убегает из кадра, а камера фиксируется на взрыве. Посмотреть видео с ракетным ударом по сектору Газа можно ниже:

По состоянию на утро израильские СМИ сообщали об около 300 убитых гражданах страны и еще около 1000 раненых. Представители ХАМАС рассказали, что из-за атак Израиля было убито около 250 человек в секторе Газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на внезапное нападение террористической организации ХАМАС на Израиль.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на события в Израиле. Украинский лидер выразил свои соболезнования всем погибшим, и отметил необходимость установить всех виновных в террористическом нападении и привлечь их к ответственности.



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Источник: https://twitter.com/s2jnews/status/1710676004421693785
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