Россия может эвакуировать свои войска из Сирии: подробности

Ситуация в Сирии развивается очень стремительно, ХТШ при поддержке СНА заняли город Хама и сейчас кавалерийским наскоком, без передышки, несутся на город Хомс. Если этот город, где более половины миллиона населения, будет потерян, то у президента Сирии Башара Асада останется из крупных городов только Дамаск и отсеченное побережье с Латакией и Тартусом, отмечает военный эксперт Игаль Левин.

Владимир Путин

"Боевики продвигаются стремительно, плотными колоннами, без всякой светомаскировки, рассредоточения и осторожности. Вот уже более недели продолжается их натиск, а российских ВКС почти не видно. Авиация Асада также работает эпизодически и крайне непрофессионально. Целеуказание отсутствует", — говорит Левин.

К этому всему нужно добавить, что у САА (режим Асада) РЭБ отсутствует как класс. Это обеспечивает возможность тем же ХТШ использовать FPV-дроны и другие беспилотные системы на их максимальный потенциал, добавил военный эксперт.

При этом, по его информации, ХТШ и СНА вовсю используют не только дроновые и беспилотные системы, но и приборы ночного видения.

"Реально массово. В совокупности с отличной координацией и связью это ярко указывает не просто на высокую подготовку, но и на явную причастность третьих сил в этой подготовке", — добавил эксперт.

По его словам, пока все ожидали, кто моргнет первым, ХТШ просто продолжили наступление. При этом, добавляет Левин, все ждут, введет ли Иран какой-нибудь военный контингент в Сирию и как на это отреагируют Израиль и США, которым ничто не помешает наносить удары по этому самому контингенту. В Тегеране это прекрасно понимают и потому тянут с этим решением.

"Россия производит впечатление, что просто устранилась от всех процессов. Хотя в реальности, вероятно, Кремль не понимает, какие именно меры он может задействовать. Когда они пришли в 2015 году, они не просто пришли с ощутимой группировкой, но и на тот момент висящий на волоске режим Асада удерживали Иран и "Хезболла", которых теперь в этой новой истории нет. Поэтому вполне допускаю, что Кремль на полном серьезе может начать рассматривать полную эвакуацию тех сил, которые у него еще остались", — отметил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что повстанцы вытеснили армию Асада из стратегического города.



