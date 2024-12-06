Россия может эвакуировать свои войска из Сирии: подробности

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Ткачик Олеся
Ситуация в Сирии развивается очень стремительно, ХТШ при поддержке СНА заняли город Хама и сейчас кавалерийским наскоком, без передышки, несутся на город Хомс. Если этот город, где более половины миллиона населения, будет потерян, то у президента Сирии Башара Асада останется из крупных городов только Дамаск и отсеченное побережье с Латакией и Тартусом, отмечает военный эксперт Игаль Левин.
Владимир Путин
К этому всему нужно добавить, что у САА (режим Асада) РЭБ отсутствует как класс. Это обеспечивает возможность тем же ХТШ использовать FPV-дроны и другие беспилотные системы на их максимальный потенциал, добавил военный эксперт.
При этом, по его информации, ХТШ и СНА вовсю используют не только дроновые и беспилотные системы, но и приборы ночного видения.
По его словам, пока все ожидали, кто моргнет первым, ХТШ просто продолжили наступление. При этом, добавляет Левин, все ждут, введет ли Иран какой-нибудь военный контингент в Сирию и как на это отреагируют Израиль и США, которым ничто не помешает наносить удары по этому самому контингенту. В Тегеране это прекрасно понимают и потому тянут с этим решением.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что повстанцы вытеснили армию Асада из стратегического города.
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