Уже не звоночек, а колокол для Путина: повстанцы вытеснили армию Асада из стратегического города

5 декабря сирийские повстанцы вытеснили проправительственные силы из Хамы. Это их очередная победа после молниеносного продвижения по северу Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война в Сирии. Фото из открытых источников

В агентстве поделились, что сирийская армия объявила о том, что повстанцы вошли в Хаму после интенсивных столкновений. Проправительственные силы подчеркнули, что им пришлось передислоцируется за пределы города "для сохранения жизни мирных жителей и предотвращения городских боев".

Повстанцы же говорят о том, что им удалось взять под свой контроль районы на северо-востоке города и захватить центральную тюрьму, освободив заключенных, добавили журналисты.

Авторы материала напомнили, что Хама оставалась в руках правительства Сирии на протяжении всей гражданской войны, которая вспыхнула в 2011 году. Отмечается, что захват города повстанцами может вызвать шок у сирийского диктатора Башара Асада и его российских и иранских союзников.

Этот город расположен более чем на трети пути из Алеппо в Дамаск. Его захват может открыть повстанцем дорогу для наступления на Хомс, который является перекрестком, соединяющим самые густонаселенные регионы Сирии.

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