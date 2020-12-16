Российские миротворцы попали в окружение в Карабахе – Пашинян

Сегодня азербайджанские военные окружили подразделения Армении в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, а также российских миротворцев, которые следят за перемирием в этом регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу "Свобода".

ФОТО: Из открытых источников

По словам премьера, на данный момент наблюдается кризисная ситуация, когда нет возможности более точно узнать, что происходит и связи с миротворцами практически нет. Кроме того, по словам Пашиняна, также проблемы с коммуникацией. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более пятидесяти военных попали в азербайджанское окружения.

На момент публикации официальных комментариев азербайджанской стороны не было, но в интернете появилось видео, где якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных. Ранее азербайджанская сторона заявила о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Ее провели для вывода армянских отрядов. Как говорится в после подписания соглашения о прекращении огня в лесах остались армянские вооруженные отряды.

Россия отреагировала на заявление Пашиняна, опровергнув его слова. Как говорится в заявлении Министерства обороны России, российские миротворцы якобы ведут патрулирование согласно поставленных задач в штатном режиме. И не находились сегодня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Напомним, "Комментарии" писали, что жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение. Недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащий азербайджанской армии взобрался на церковь в Нагорном и кричал "Аллах Акбар". Местные жители назвали это "осквернением культурного наследия" Нагорного Карабаха. Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина.



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