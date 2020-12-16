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Российские миротворцы попали в окружение в Карабахе – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе

сегодня, 19:34
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня азербайджанские военные окружили подразделения Армении в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, а также российских миротворцев, которые следят за перемирием в этом регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу "Свобода".

Российские миротворцы попали в окружение в Карабахе – Пашинян

ФОТО: Из открытых источников

По словам премьера,  на данный момент наблюдается кризисная ситуация, когда нет возможности более точно узнать, что происходит и  связи с миротворцами практически нет. Кроме того,  по словам Пашиняна, также проблемы с коммуникацией. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более пятидесяти военных попали в азербайджанское окружения.

На момент публикации официальных комментариев азербайджанской стороны не было, но в интернете появилось  видео, где  якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных. Ранее азербайджанская сторона заявила о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Ее провели для вывода армянских отрядов. Как  говорится в после подписания соглашения о прекращении огня в лесах остались армянские вооруженные отряды.

Россия  отреагировала на заявление Пашиняна,  опровергнув его слова. Как говорится в заявлении Министерства обороны России,  российские миротворцы якобы ведут патрулирование согласно поставленных задач в штатном режиме.  И  не находились  сегодня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Напомним, "Комментарии" писали, что жители поселков в Нагорном Карабахе сжигают свои дома перед уходом, чтобы "не отдавать их Азербайджану", несмотря на мирное соглашение. Недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащий азербайджанской армии взобрался на церковь в Нагорном и кричал "Аллах Акбар". Местные жители назвали это "осквернением культурного наследия" Нагорного Карабаха. Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=691552785085878&ref=watch_permalink
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