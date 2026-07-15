logo

BTC/USD

64686

ETH/USD

1883.31

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Рынок проигнорировал громкое заявление Трампа об Ормузском проливе: что произошло с ценой на нефть
commentss НОВОСТИ Все новости

Рынок проигнорировал громкое заявление Трампа об Ормузском проливе: что произошло с ценой на нефть

Несмотря на обещание открыть ключевой маршрут для мировых поставок, стоимость Brent поднялась выше психологической отметки в 85 долларов

15 июля 2026, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть вновь пошли вверх, несмотря на резонансное заявление президента США Дональда Трампа о достижении мирного соглашения с Ираном и восстановлении свободного судоходства через Ормузский пролив. По данным Trading Economics, 15 июля стоимость эталонной нефти Brent достигла 85,4 доллара за баррель.

Рынок проигнорировал громкое заявление Трампа об Ормузском проливе: что произошло с ценой на нефть

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По сравнению с предыдущей торговой сессией котировки выросли примерно на 0,8 доллара, закрепившись выше психологически важной отметки в 85 долларов. Это свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему осторожно оценивают ситуацию на мировом энергетическом рынке, несмотря на заявления Вашингтона.

В ночь на 15 июля Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения с Ираном и сообщил о полном восстановлении судоходства через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Президент США также заявил о снятии американской морской блокады и призвал мировые торговые суда возобновить движение.

Обычно подобные заявления способны снизить стоимость нефти, поскольку уменьшают опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья. Однако нынешняя реакция рынка оказалась противоположной: цены продолжили рост, что может свидетельствовать о сохраняющихся сомнениях трейдеров относительно устойчивости достигнутых договоренностей и дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив остается ключевой артерией мирового нефтяного экспорта. Через него проходит значительная часть поставок сырья из стран Персидского залива, поэтому любые изменения в вопросах безопасности региона традиционно оказывают существенное влияние на глобальный энергетический рынок.

Читайте также на портале "Комментарии" — цены на нефть стремительно полетели вниз: что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости