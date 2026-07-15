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Ринок проігнорував гучну заяву Трампа про Ормузьку протоку: що сталося з ціною на нафту

Незважаючи на обіцянку відкрити ключовий маршрут для світових поставок, вартість Brent піднялася вище за психологічну позначку в 85 доларів

15 липня 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту знову пішли вгору, незважаючи на резонансну заяву президента США Дональда Трампа про досягнення мирної угоди з Іраном та відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку. За даними Trading Economics, 15 липня вартість еталонної нафти Brent досягла 85,4 доларів за барель.

Ринок проігнорував гучну заяву Трампа про Ормузьку протоку: що сталося з ціною на нафту

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Порівняно з попередньою торговою сесією котирування зросли приблизно на 0,8 долара, закріпившись вище за психологічно важливу позначку в 85 доларів. Це свідчить про те, що інвестори, як і раніше, обережно оцінюють ситуацію на світовому енергетичному ринку, незважаючи на заяви Вашингтона.

У ніч на 15 липня Дональд Трамп оголосив про укладання мирної угоди з Іраном і повідомив про повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Президент США також заявив про зняття американської морської блокади та закликав світові торгові судна відновити рух.

Зазвичай подібні заяви здатні знизити вартість нафти, оскільки зменшують побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням сировини. Однак нинішня реакція ринку виявилася протилежною: ціни продовжили зростання, що може свідчити про сумніви трейдерів щодо стійкості досягнутих домовленостей і подальшого розвитку ситуації на Близькому Сході.

Ормузька протока залишається ключовою артерією світового нафтового експорту. Через нього проходить значна частина постачання сировини з країн Перської затоки, тому будь-які зміни у питаннях безпеки регіону традиційно істотно впливають на глобальний енергетичний ринок.

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