С Кабула вылетел первый эвакуационный рейс во время правления талибов

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Ольга Чародий
Из столицы Афганистана, Кабула, эвакуировали около 200
человек. Среди них — американские граждане и афганцы из уязвимых групп
(женщины, журналисты и т.д.). Чартерный рейс вылетел в Катару. Про этом
сообщает BBC. Это первый официальный эвакуационный рейс после того, как
американские военные покинули территорию Афганистана 31 августа.
Талибы - фото из открытых источников
Следующий запланирован на пятницу, 10 сентября. Оба рейса
осуществляют Qatar Airways. Сейчас в Афганистане все еще остаются сотни
афганских граждан, которые помогали американским и союзным военным во время
20-летней войны с талибами. Они по разным причинам не смогли добраться до
аэропорта Кабула, чтобы их эвакуировали вовремя.
Относительно первого эвакуационного рейса в правление
"Талибана" специальный посол Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани
обратился к представителям СМИ. Он сообщил, что международный аэропорт Кабула
полностью восстановил работу и может принимать как внутренние, так и
международные рейсы.
Он напомнил, что во время эвакуации в августе территорию
Афганистана покинули более 124 000 афганских граждан, которые боялись мести со
стороны талибов. Также известно, что в Афганистане все еще могут находиться
около 100 американских граждан.
Напомним, в Афганистане боевики "Талибана" жестоко убили беременную женщину. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на родственников погибшей. Как стало известно, инцидент произошел в афганской провинции Гор, что в центральной части страны. Беременная женщина по Негар Масуми, которая работала в местной тюрьме, была зверски убита на глазах у родственников. Пострадавшая была на восьмом месяце беременности. Как рассказал сын погибшей, талибы вошли в их дом, вывели его вместе с братьями на улицу и связали. Женщина была убита с помощью холодного оружия на глазах у сыновей.
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