С Кабула вылетел первый эвакуационный рейс во время правления талибов

Из столицы Афганистана, Кабула, эвакуировали около 200 человек. Среди них — американские граждане и афганцы из уязвимых групп (женщины, журналисты и т.д.). Чартерный рейс вылетел в Катару. Про этом сообщает BBC. Это первый официальный эвакуационный рейс после того, как американские военные покинули территорию Афганистана 31 августа.

Талибы - фото из открытых источников

Следующий запланирован на пятницу, 10 сентября. Оба рейса осуществляют Qatar Airways. Сейчас в Афганистане все еще остаются сотни афганских граждан, которые помогали американским и союзным военным во время 20-летней войны с талибами. Они по разным причинам не смогли добраться до аэропорта Кабула, чтобы их эвакуировали вовремя.

Относительно первого эвакуационного рейса в правление "Талибана" специальный посол Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани обратился к представителям СМИ. Он сообщил, что международный аэропорт Кабула полностью восстановил работу и может принимать как внутренние, так и международные рейсы.

Он напомнил, что во время эвакуации в августе территорию Афганистана покинули более 124 000 афганских граждан, которые боялись мести со стороны талибов. Также известно, что в Афганистане все еще могут находиться около 100 американских граждан.

Напомним, в Афганистане боевики "Талибана" жестоко убили беременную женщину. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на родственников погибшей. Как стало известно, инцидент произошел в афганской провинции Гор, что в центральной части страны. Беременная женщина по Негар Масуми, которая работала в местной тюрьме, была зверски убита на глазах у родственников. Пострадавшая была на восьмом месяце беременности. Как рассказал сын погибшей, талибы вошли в их дом, вывели его вместе с братьями на улицу и связали. Женщина была убита с помощью холодного оружия на глазах у сыновей.

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