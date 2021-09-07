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Главная Новости Мир США В Афганистане талибы зверски убили беременную женщину на глазах у её детей - СМИ
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В Афганистане талибы зверски убили беременную женщину на глазах у её детей - СМИ

Погибшая была на восьмом месяце беременности

сегодня, 16:46
Автор:

Денис Подставной

 В Афганистане боевики "Талибана" жестоко убили беременную женщину. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на родственников погибшей. 

В Афганистане талибы зверски убили беременную женщину на глазах у её детей - СМИ

Талибы. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в афганской провинции Гор, что в центральной части страны. Беременная женщина по Негар Масуми, которая работала в местной тюрьме, была зверски убита на глазах у родственников. Пострадавшая была на восьмом месяце беременности. 

Как рассказал сын погибшей, талибы вошли в их дом, вывели его вместе с братьями на улицу и связали. Женщина была убита с помощью холодного оружия на глазах у сыновей. 

Поскольку Негар Масуми была беременна, мужчина обвинил талибов в двойном убийстве. Он призвал правительство привлечь преступников к ответственности пригрозив, что в противном случае "возьмет закон в свои руки".

Талибы в свою очередь отрицают все обвинения. По словам официального представителя группировки, "Ее убили не моджахеды Исламского эмирата. Вероятно, инцидент произошел на почве личной неприязни". 

Также он рассказал, что по данному факту начато расследование и уже в скором времени будут представлены его результаты. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Афганистана в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди. 4 сентября талибы праздновали "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер. Они начали беспорядочную стрельбу, в результате которой погибли, как минимум 17 человек и еще 41 получили ранения. В провинции Нангархар 14 человек погибло при схожих обстоятельствах. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что боевики "Талибана" летают Афганистаном на американских вертолетах. В частности в небе над Кандагаром были замечены  "Черные ястребы". К одному из них на металлической верёвке было привязано тело человека. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/06/asia/taliban-afghanistan-pregnant-policewoman-murder-intl/index.html
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