Саакашвили объявил, что снова начнет голодать: какая причина

Заключенный лидер грузинской оппозиции Михеил Саакашвили снова планирует голодать. О своем протесте он объявил 21 февраля в суде в Тбилиси. Об этом пишет euronews.



Михеил Саакашвили, фото Facebook

Таким образом, Саакашвили стремится добиться того, чтобы ему оказывали адекватную медицинскую помощь в тюрьме. По словам его адвокатов, 30 декабря его лечение в больнице приостановили раньше времени, вернув заключенного в камеру.



Об экс-президенте Грузии известно, что он впервые объявил о голодовке в октябре 2021 года. Тогда заключенный голодал 50 дней. В результате этого у 54-летнего Саакашвили развилось неврологическое состояние, которое называется энцефалопатией Вернике. Такие больные не способны координировать произвольные движения и имеют нарушение зрения.



Независимый совет врачей в декабре 2021 года заявил, что он все еще страдает серьезными неврологическими проблемами, которые, по их словам, были следствием жестокого обращения в тюрьме.

Сейчас Саакашвили заявляет, что снова начнет голодать, чтобы получить лечение от неврологической болезни и выражая таким образом протест против решения властей относительно запрета личному врачу посещать его в тюрьме.

Саакашвили был заочно приговорен за злоупотребление властью к шести годам лишения свободы. Арест Саакашвили накалил политический кризис после парламентских выборов 2020 года, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта" с небольшим отрывом от конкурентов.

Как сообщал портал "Комментарии", в своем обращении к грузинскому народу он написал, что попытки властей Грузии расправиться с ним не увенчаются успехом, потому что страх от действий властей не возникает, наоборот, просыпается желание борьбы. По словам грузинского оппозиционера, несмотря на то, с чем ему приходится сталкиваться в тюрьме, он не теряет оптимизма и веры в победу.

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