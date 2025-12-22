Саудовская Аравия казнила рекордное количество людей: какая причина

В Саудовской Аравии второй год подряд зафиксировано рекордное количество казней. Эта тенденция вызывает все более острую обеспокоенность международных правозащитников. По данным британской организации Reprieve, в 2025 году в Саудовской Аравии было казнено по меньшей мере 347 человек, что на две казни больше превышает показатель предыдущего года и является самым высоким за все время наблюдений.

Саудовская Аравия казнила рекордное количество людей. Фото: Reuters

Последними жертвами смертной казни в Саудовской Аравии стали два гражданина Пакистана, осужденные за преступления, связанные с наркотиками. В общей сложности более двух третей казненных в этом году были признаны виновными именно в наркотических правонарушениях, которые не привели к гибели людей. По мнению ООН, применение смертной казни в таких случаях противоречит международным стандартам прав человека.

Более половины казненных были иностранцы, а среди жертв были женщины, журналист и лица, которые на момент инкриминируемых действий были несовершеннолетними. Reprieve отмечает, что семьи осужденных обычно не предупреждают о казнях, им не возвращают тела и не сообщают места захоронения. Саудовские власти также официально не раскрывают методы исполнения смертных приговоров. Считают, что это либо обезглавливание, либо расстрел.

Правозащитники связывают всплеск казней с усиленной "войной с наркотиками", которую Эр-Рияд активизировал для борьбы с каптагоном - синтетическим стимулятором, которыйактивно распространяется в регионе. Саудовская Аравия возобновила смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками в 2022 году, после трехлетнего перерыва.

Amnesty International отмечает, что Саудовская Аравия стабильно входит в тройку стран с наибольшим количеством казней в мире, уступая только Китаю и Ирану.

