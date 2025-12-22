Саудівська Аравія стратила рекордну кількість людей: яка причина

У Саудівській Аравії другий рік поспіль зафіксовано рекордну кількість страт. Ця тенденція викликає дедалі гостріше занепокоєння міжнародних правозахисників. За даними британської організації Reprieve, у 2025 році в Саудівській Аравії було страчено щонайменше 347 людей, що на дві страти більше перевищує показник попереднього року і є найвищим за весь час спостережень.

Саудівська Аравія стратила рекордну кількість людей. Фото: Reuters

Останніми жертвами смертної кари у Саудівській Аравії стали двоє громадян Пакистану, засуджених за злочини, пов’язані з наркотиками. Загалом понад дві третини страчених цього року були визнані винними саме у наркотичних правопорушеннях, які не призвели до загибелі людей. На думку ООН, застосування смертної кари в таких випадках суперечить міжнародним стандартам прав людини.

Понад половину страчених становили іноземці, а серед жертв були жінки, журналіст та особи, які на момент інкримінованих дій були неповнолітніми. Reprieve наголошує, що родини засуджених зазвичай не попереджають про страти, їм не повертають тіла і не повідомляють місця поховання. Саудівська влада також офіційно не розкриває методів виконання смертних вироків. Вважають, що це або обезголовлення, або розстріл.

Правозахисники пов’язують сплеск страт з посиленою "війною з наркотиками", яку Ер-Ріяд активізував для боротьби з каптагоном — синтетичним стимулятором, що масово поширюється в регіоні. Саудівська Аравія відновила смертну кару за злочини пов’язані з наркотиками у 2022 році, після трирічної перерви.

Amnesty International зазначає, що Саудівська Аравія стабільно входить до трійки країн із найбільшою кількістю страт у світі, поступаючись лише Китаю та Ірану.

