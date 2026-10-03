Саудовская Аравия просит Европу включиться в новую войну: детали

Саудовская Аравия рассматривает возможность новой военной операции против поддерживаемой Ираном группировки хуситов в Йемене и рассчитывает на участие европейских стран. Об этом пишет Bild со ссылкой на заявления главы саудовской разведки Турки бин Фейсала Аль Сауда.

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

По его словам, Эр-Рияд рассчитывает на военную поддержку со стороны Франции и Великобритании. Кроме того, Турки призвал Германию присоединиться к усилиям по противодействию хуситам.

Саудовский представитель связал возможное участие Европы с экономическими интересами региона. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходят суда, направляющиеся к Суэцкому каналу, а далее — в Европу. Поэтому, по мнению Турки, государства, использующие региональные ресурсы и торговые маршруты, должны участвовать в обеспечении их безопасности.

Несколько месяцев назад Саудовская Аравия предлагала создать систему военной безопасности и наблюдения для Аравийского полуострова и района Баб-эль-Мандеба. Однако, как утверждает глава разведки, тогда ни одна европейская страна не согласилась присоединиться к инициативе.

При этом Эр-Рияд уже получает поддержку ряда государств. Франция участвует в соответствующих мероприятиях, а Великобритания помогает с дозаправкой самолетов в воздухе. Египет, Пакистан и Турция, по словам Турки, оказывают содействие поставками, боеприпасами и разведывательной информацией.

Представитель Саудовской Аравии подчеркнул, что обеспечение безопасности международных торговых путей не должно быть исключительно американской ответственностью. По его словам, в этом должен участвовать более широкий круг стран.

Дополнительной площадкой для обсуждения сотрудничества может стать предстоящая встреча Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евросоюза в Эр-Рияде. Турки рассчитывает, что стороны смогут продвинуться и в переговорах о торговом соглашении, которые продолжаются уже около 30 лет. В Эр-Рияде рассматривают возможную договоренность как потенциальный первый шаг к более широкому сотрудничеству в сфере безопасности.

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