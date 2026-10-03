Саудівська Аравія просить Європу включитися у нову війну: деталі

Саудівська Аравія розглядає можливість нової військової операції проти підтримуваного Іраном угруповання хуситів у Ємені та розраховує на участь європейських країн. Про це пише Bild із посиланням на заяви глави саудівської розвідки Турки бін Фейсала Аль Сауда.

Саудівська Аравія. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Ер-Ріяд розраховує на військову підтримку з боку Франції та Великобританії. Крім того, Туркі закликав Німеччину приєднатися до зусиль щодо протидії хуситам.

Саудівський представник пов'язав можливу участь Європи з економічними інтересами регіону. Через Баб-ель-Мандебську протоку проходять судна, що прямують до Суецького каналу, а далі — до Європи. Тому, на думку Турки, держави, які використовують регіональні ресурси та торгові маршрути, повинні брати участь у забезпеченні їхньої безпеки.

Кілька місяців тому Саудівська Аравія пропонувала створити систему військової безпеки та спостереження для Аравійського півострова та району Баб-ель-Мандеба. Однак, як стверджує глава розвідки, тоді жодна європейська країна не погодилася приєднатися до ініціативи.

При цьому Ер-Ріяд вже одержує підтримку низки держав. Франція бере участь у відповідних заходах, а Великобританія допомагає із дозаправкою літаків у повітрі. Єгипет, Пакистан і Туреччина, за словами Турки, сприяють постачанням, боєприпасам та розвідувальній інформації.

Представник Саудівської Аравії наголосив, що забезпечення безпеки міжнародних торговельних шляхів не повинно бути виключно американською відповідальністю. За його словами, у цьому має брати участь ширше коло країн.

Додатковим майданчиком для обговорення співпраці може стати зустріч Ради співпраці арабських держав Перської затоки та Євросоюзу в Ер-Ріяді. Турки розраховує, що сторони зможуть просунутися і в переговорах про торгову угоду, які тривають уже близько 30 років. В Ер-Ріяді розглядають можливу домовленість як потенційний перший крок до ширшої співпраці у сфері безпеки.

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