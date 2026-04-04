Сбитый F-15 и пылающий залив: почему война США и Ирана выходит из-под контроля

Иран заявил о сбитии американского истребителя F-15E Strike Eagle, тогда как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива. По данным Bloomberg, это одно из самых серьезных обострений за последние недели конфликта.

В Белом доме подтвердили инцидент: одного члена экипажа F-15E удалось эвакуировать, поиски второго продолжаются. Президент Дональд Трамп был проинформирован, однако отказался от комментариев. В то же время, как сообщает The New York Times, пилот разбившегося A-10 также был спасен.

Иранские медиа утверждают, что уничтожили "современный американский истребитель" и публикуют фото обломков. В случае подтверждения это станет первой известной боевой потерей авиации США или их союзников в текущем конфликте.

Параллельно резко обострилась ситуация в регионе. В ОАЭ остановился крупнейший газоперерабатывающий завод Habshan после пожара, вызванного обломками перехваченного снаряда. В Кувейте вспыхнул нефтеперерабатывающий завод Mina Al Ahмadi, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Саудовская Аравия сообщает о перехвате беспилотников.

Особое напряжение сохраняется вокруг Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировых поставок нефти и газа. Фактическая блокада уже вызвала скачок цен на энергоносители.

На этом фоне Трамп чередует призывы к переговорам с угрозами новых ударов по Ирану, требуя открыть пролив. В Тегеране же заявляют: давление не заставит их пойти на уступки. По данным CNN, несмотря на массированные удары, Иран сохранил значительную часть ракетных систем и тысячи дронов.

Международное сообщество активизирует усилия: более 40 стран обсуждают пути восстановления судоходства. Однако попытки продвинуть решение в Совбезе ООН могут столкнуться с сопротивлением России. На фоне войны, унесшей уже тысячи жизней, в США усиливается и внутреннее давление – американцы все больше обеспокоены ростом цен на топливо и рисками затяжного конфликта.

