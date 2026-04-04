Збитий F-15 і палаюча затока: чому війна США та Ірану виходить з-під контролю

Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США — штурмовик A-10 Thunderbolt II — розбився в районі Перської затоки. За даними Bloomberg, це одне із найсерйозніших загострень за останні тижні конфлікту.

У Білому домі підтвердили інцидент: одного члена екіпажу F-15E вдалося евакуювати, пошуки другого продовжуються. Президенту Дональду Трампу було поінформовано, проте відмовився від коментарів. У той же час, як повідомляє The New York Times, пілот A-10, який розбився, також був врятований.

Іранські медіа стверджують, що знищили "сучасний американський винищувач" та публікують фото уламків. У разі підтвердження це стане першою відомою бойовою втратою авіації США або їх союзників у конфлікті.

Паралельно різко загострилася ситуація у регіоні. В ОАЕ зупинився найбільший газопереробний завод Habshan після пожежі, спричиненої уламками перехопленого снаряда. У Кувейті спалахнув нафтопереробний завод Mina Al Ahмadi, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Саудівська Аравія повідомляє про перехоплення безпілотників.

Особлива напруга зберігається навколо Ормузької протоки, через яку проходить до 20% світових поставок нафти та газу. Фактична блокада вже спричинила стрибок цін на енергоносії.

На цьому тлі Трамп чергує заклики до переговорів із погрозами нових ударів по Ірану, вимагаючи відкрити протоку. У Тегерані ж заявляють: тиск не змусить їх на поступки. За даними CNN, незважаючи на масовані удари, Іран зберіг значну частину ракетних систем та тисячі дронів.

Міжнародна спільнота активізує зусилля: понад 40 країн обговорюють шляхи відновлення судноплавства. Проте спроби просунути рішення у Раді безпеки ООН можуть зіткнутися з опором Росії. На тлі війни, яка забрала вже тисячі життів, у США посилюється і внутрішній тиск – американці дедалі більше стурбовані зростанням цін на паливо та ризиками затяжного конфлікту.

