Главная Новости Мир Ближний Восток Шаг к миру или игра на грани: к какому решению приблизились США и Иран на фоне угроз Трампа
Шаг к миру или игра на грани: к какому решению приблизились США и Иран на фоне угроз Трампа

Тайные переговоры, курьеры с записками и "зеленый сигнал" Хаменеи: дипломатический прорыв произошел в шаге от новой эскалации

8 апреля 2026, 14:08
Кравцев Сергей

США и Иран смогли добиться неожиданного дипломатического прогресса еще до резких заявлений президента Дональда Трампа о возможной катастрофе. Как сообщает Axios, ключевую роль в этом сыграло решение верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи дать согласие на движение в соглашение.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным источников, переговоры проходили в напряженной атмосфере и с участием посредников. Еще в начале недели спецпосланник США Стив Виткофф резко раскритиковал иранское предложение, назвав его "катастрофой". Это запустило серию срочных консультаций и поправок.

Посредническую роль играли представители Пакистана, а также дипломаты из Египта и Турции, пытавшиеся сблизить позиции сторон. К процессу был активно вовлечен и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, убеждавший военное руководство страны поддержать компромисс.

В итоге стороны согласовали обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. Решающее слово оставалось при Хаменее, который, по данным источников, действовал в условиях повышенной секретности и даже передавал указания через курьеров.

Его одобрение стало переломным моментом и открыло путь к договоренностям. Аналитики называют это "прорывом", ведь без этого сигнала сделка была бы невозможна.

Впрочем, несмотря на достигнутый прогресс, риторика из Вашингтона осталась жесткой. Уже после признаков договоренностей Трамп выступил с резким заявлением, пригрозив масштабными последствиями.

Таким образом, переговорный процесс балансирует между шансом на деэскалацию и риском нового витка конфликта, где любое заявление может сорвать хрупкий компромисс.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как раньше ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.

Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире".




