Крок до миру чи гра на межі: до якого рішення наблизились США та Іран на тлі погроз Трампа

США та Іран змогли досягти неочікуваного дипломатичного прогресу ще до різких заяв президента Дональда Трампа про можливу катастрофу. Як повідомляє Axios, ключову роль у цьому зіграло рішення верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї дати згоду на рух до угоди.

За даними джерел, переговори відбувалися в напруженій атмосфері та за участю посередників. Ще на початку тижня спецпосланець США Стів Віткофф різко розкритикував іранську пропозицію, назвавши її “катастрофою”. Це запустило серію термінових консультацій і правок.

Посередницьку роль виконували представники Пакистану, а також дипломати з Єгипту та Туреччини, які намагалися зблизити позиції сторін. До процесу був активно залучений і глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, який переконував військове керівництво країни підтримати компроміс.

У підсумку сторони погодили оновлену пропозицію про двотижневе припинення вогню. Вирішальне слово залишалося за Хаменеї, який, за даними джерел, діяв в умовах підвищеної секретності та навіть передавав вказівки через кур’єрів.

Його схвалення стало переломним моментом і відкрило шлях до домовленостей. Аналітики називають це “проривом”, адже без цього сигналу угода була б неможливою.

Втім, попри досягнутий прогрес, риторика з Вашингтона залишилася жорсткою. Уже після ознак домовленостей Трамп виступив із різкою заявою, пригрозивши масштабними наслідками.

Таким чином, переговорний процес балансує між шансом на деескалацію та ризиком нового витка конфлікту, де будь-яка заява може зірвати крихкий компроміс.

Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі".



