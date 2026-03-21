logo

BTC/USD

70687

ETH/USD

2155.19

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Шоколад с шафраном и «суп-колбаса»: после попадания в супермаркет Ирана охватил шок
commentss НОВОСТИ Все новости

Шоколад с шафраном и «суп-колбаса»: после попадания в супермаркет Ирана охватил шок

Необычные продукты, странные форматы и неожиданные цены: что скрывают полки иранских магазинов

21 марта 2026, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей








Иранские супермаркеты могут удивить даже искушенного покупателя: необычные продукты, нестандартные форматы и неожиданные сочетания вызывают одновременно интерес и недоумение. Один из таких обзоров опубликовала блогер, которая прошлась с камерой по торговым рядам и показала ассортимент местных магазинов.

Супермаркет в Иране. Фото: из открытых источников

Среди привычных товаров она обнаружила немало оригинальных позиций, характерных именно для Ирана. В частности, на полках представлен широкий выбор холодного кофе в бутылках, напоминающих по форме стеклянную тару для напитков. Также внимание привлекла местная версия сгущенного молока и разнообразные шоколадные изделия, включая варианты с необычными добавками.

Особое впечатление на автора произвели продукты с непривычной подачей. Например, готовый суп, который продается в виде плотного брикета и требует лишь разогрева. По внешнему виду он напомнил ей колбасу, что стало одним из самых обсуждаемых моментов видео.

Кроме того, среди интересных находок оказались шоколад с шафраном, мороженое в форме манго, небольшие бутылки газированных напитков, а также порционные упаковки масла для салатов. В ассортименте присутствуют и импортные товары, в частности чипсы из Азербайджана, а также широкий выбор мясной продукции.

Видео вызвало активное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что продукты в Иран отличаются высоким качеством и насыщенным вкусом. Однако при этом многие подчеркивают, что цены на них остаются достаточно высокими, и позволить себе подобные покупки могут далеко не все жители страны.

Таким образом, иранские супермаркеты демонстрируют сочетание традиций и необычных решений, которые способны удивить даже опытных путешественников.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UvUMC965X9k
Теги:

Новости

Все новости