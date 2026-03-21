Шоколад із шафраном та «суп-ковбаса»: після потрапляння до супермаркету Ірану охопив шок



















Іранські супермаркети можуть здивувати навіть досвідченого покупця: незвичайні продукти, нестандартні формати та несподівані поєднання викликають одночасно інтерес та здивування. Один із таких оглядів опублікувала блогер, яка пройшлася з камерою торговими рядами та показала асортимент місцевих магазинів.

Серед звичних товарів вона виявила чимало оригінальних позицій, характерних саме Ірану. Зокрема, на полицях представлений широкий вибір холодної кави у пляшках, що нагадують за формою скляну тару для напоїв. Також увагу привернула місцева версія молока, що згущує, і різноманітні шоколадні вироби, включаючи варіанти з незвичайними добавками.

Особливе враження на автора справили продукти з незвичною подачею. Наприклад, готовий суп, який продається у вигляді щільного брикету та потребує лише розігріву. На вигляд він нагадав їй ковбасу, що стало одним з найбільш обговорюваних моментів відео.

Крім того, серед цікавих знахідок опинилися шоколад із шафраном, морозиво у формі манго, невеликі пляшки газованих напоїв, а також порційні упаковки олії для салатів. В асортименті є і імпортні товари, зокрема чіпси з Азербайджану, а також широкий вибір м'ясної продукції.

Відео викликало активне обговорення у мережі. Користувачі зазначають, що продукти в Ірані відрізняються високою якістю та насиченим смаком. Однак багато хто підкреслює, що ціни на них залишаються досить високими, і дозволити собі подібні покупки можуть далеко не всі жителі країни.

Таким чином, іранські супермаркети демонструють поєднання традицій та незвичайних рішень, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.

