Шоколад із шафраном та «суп-ковбаса»: після потрапляння до супермаркету Ірану охопив шок
Шоколад із шафраном та «суп-ковбаса»: після потрапляння до супермаркету Ірану охопив шок

Незвичайні продукти, дивні формати та несподівані ціни: що приховують полиці іранських магазинів

21 березня 2026, 09:30
Кравцев Сергей








Іранські супермаркети можуть здивувати навіть досвідченого покупця: незвичайні продукти, нестандартні формати та несподівані поєднання викликають одночасно інтерес та здивування. Один із таких оглядів опублікувала блогер, яка пройшлася з камерою торговими рядами та показала асортимент місцевих магазинів.

Супермаркет в Ірані. Фото: із відкритих джерел

Серед звичних товарів вона виявила чимало оригінальних позицій, характерних саме Ірану. Зокрема, на полицях представлений широкий вибір холодної кави у пляшках, що нагадують за формою скляну тару для напоїв. Також увагу привернула місцева версія молока, що згущує, і різноманітні шоколадні вироби, включаючи варіанти з незвичайними добавками.

Особливе враження на автора справили продукти з незвичною подачею. Наприклад, готовий суп, який продається у вигляді щільного брикету та потребує лише розігріву. На вигляд він нагадав їй ковбасу, що стало одним з найбільш обговорюваних моментів відео.

Крім того, серед цікавих знахідок опинилися шоколад із шафраном, морозиво у формі манго, невеликі пляшки газованих напоїв, а також порційні упаковки олії для салатів. В асортименті є і імпортні товари, зокрема чіпси з Азербайджану, а також широкий вибір м'ясної продукції.

Відео викликало активне обговорення у мережі. Користувачі зазначають, що продукти в Ірані відрізняються високою якістю та насиченим смаком. Однак багато хто підкреслює, що ціни на них залишаються досить високими, і дозволити собі подібні покупки можуть далеко не всі жителі країни.

Таким чином, іранські супермаркети демонструють поєднання традицій та незвичайних рішень, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Іран ввів плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки вимагають.





Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UvUMC965X9k
