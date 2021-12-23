Шри-Ланка планирует выплачивать долг перед Ираном

Шри-Ланка планирует заплатить долг за прошлый импорт нефти из Ирана чаем, сообщил министр плантаций страны Рамеш Патирана. Об этом сообщает международное агентство Reuters. Министр сообщил, что его страна надеется ежемесячно отправлять в Иран чай на сумму 5 миллионов долларов для погашения долга в 251 миллион долларов. Шри-Ланка переживает серьезный долговой и валютный кризис, усугубившийся потерей доходов туристов во время пандемии Covid-19.

Шри-Ланка - фото из открытых источников

Член чайного совета страны сказал, что это был первый случай обмена чая на погашение внешнего долга. Патирана отметил, что этот способ оплаты не будет нарушать санкции Организации Объединенных Наций или США, так как чай был отнесен к категории пищевых продуктов по гуманитарным соображениям и никакие иранские банки, внесенные в черный список, не будут привлечены.

"Рекомендуемая схема сэкономит для Шри-Ланки столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях путем продажи цейлонского чая", — говорится в заявлении министерства плантаций.



Страна производит около 340 млн. килограммов чая ежегодно. В 2020 году она экспортировала 265,5 млн. килограммов чая на сумму $1,24 млрд.



Напомним, туристы снова могут улететь в Шри-Ланку и отдохнуть под теплым солнцем. Страна будет пускать туристов со всего мира. Такое решение было заранее принято Министерством туризма совместно с Министерством здравоохранения. Чтобы обезопасить своих туристов от коронавируса, власти разработали специальные протоколы и процедуры, которые сделают отдых максимально приятным и безопасным. Также в стране был создан специальный сайт, на котором отдыхающие могут получить информационную поддержку и следить за ситуацией и новостями, связанными с коронавирусом и туризмом.











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