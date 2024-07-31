Сигнал США и Израилю: под скандирование каких лозунгов новый президент Ирана принял присягу

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Кравцев Сергей
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу во вторник после победы на выборах, пообещав улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Масуд Пезешкиан принял присягу. Фото: из открытых источников
Его победа подняла надежды на потепление антагонистических отношений Ирана с Западом, что могло бы создать возможности для разрядки его ядерного противостояния с мировыми государствами.
Но Пезешкиан вступает в должность в момент эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС в Газе и трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.
Иран обвинил Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют израильскими преступлениями в Газе.
На церемонии присутствовали лидеры ХАМАС и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.
Читайте также на портале "Комментарии" — новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к миру между Украиной и Россией. Однако подчеркнул, что Москва является ценным союзником для Ирана.
Масуд Пезешкиан опубликовал статью "Мое послание новому миру" в колонке издания Tehran Times, где объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Пезешкиана, Иран готов поддерживать мирные инициативы для завершения войны в Украине и одновременно сотрудничать с Россией.
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