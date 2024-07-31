Сигнал США и Израилю: под скандирование каких лозунгов новый президент Ирана принял присягу

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу во вторник после победы на выборах, пообещав улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Масуд Пезешкиан принял присягу. Фото: из открытых источников

"Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности", — сказал Пезешкиан на заседании парламента с участием иностранных чиновников.

Его победа подняла надежды на потепление антагонистических отношений Ирана с Западом, что могло бы создать возможности для разрядки его ядерного противостояния с мировыми государствами.

Но Пезешкиан вступает в должность в момент эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС в Газе и трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.

Иран обвинил Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют израильскими преступлениями в Газе.

"Те, кто снабжает оружием, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности", – сказал Пезешкиан под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

На церемонии присутствовали лидеры ХАМАС и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к миру между Украиной и Россией. Однако подчеркнул, что Москва является ценным союзником для Ирана.

Масуд Пезешкиан опубликовал статью "Мое послание новому миру" в колонке издания Tehran Times, где объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Пезешкиана, Иран готов поддерживать мирные инициативы для завершения войны в Украине и одновременно сотрудничать с Россией.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет оставаться преданной расширению и укреплению нашего сотрудничества. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели", — написал Пезешкиан.



