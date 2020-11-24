Сильные наводнения обрушились на Израиль после одного из самых дождливых дней в истории страны

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Дмитрий Симоненко
Десятки людей оказались в заложниках стихии после того, как в некоторых частях Израиля прошли сильнейшие в истории страны дожди, которые вызвали наводнение. Катаклизм обрушился на страну в пятницу, 20 ноября и бушевал по воскресенье, 22 ноября 2020 года. Всего за эти сутки в некоторых частях страны выпало до 230 мм осадков. Вода затопила улицы, а вместе с этим автомобили и нижние этажи жилых домов. Спасатели по возможности эвакуируют жителей городов, где случилась стихия. Остальные справляются сами с помощью надувных матрасов и лодок. Также власти страны сообщают о серьезных подмывах и разрушениях дорожного полотна. Организован подвоз провизии и питьевой воды.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в результате сильнейшего тайфуна Вамко, который обрушился на Филиппинские острова 13 ноября и вызвал оползни и сильнейшие за много лет наводнения, по меньшей мере 42 человека погибли и 20 считаются пропавшими без вести. Такие данные сообщили представители полиции и спасательных служб страны.
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