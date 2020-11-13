Сильнейший за последние 10 лет тайфун обрушился на Филиппины - сообщается о десятках погибших

В результате сильнейшего тайфуна Вамко, который обрушился на Филиппинские острова сегодня и вызвал оползни и сильнейшие за много лет наводнения, по меньшей мере 42 человека погибли и 20 считаются пропавшими без вести. Такие данные сообщили представители полиции и спасательных служб страны.

Полиция рассказала, что среди погибших оказалась семья из пяти человек, похороненные заживо под обрушенными стенами здания. Трагедия случилась в северной провинции Бенгет. Также имеется информация о двух погибших спасателях, которые участвовали в операции по разбору участка дороги. Три человека погибли в результате обрушения склада в провинции Кавите, к югу от Манилы, двое мужчин утонули, а в восточной провинции Камаринес Норте в результате оползня погиб ребенок.

По сообщению международных СМИ, более 1 миллиона человек остались без электричества на главном острове Лусон, включая столичный регион Метро Манила, а более 400 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным метеорологической службы, тайфун, который местные жители называют Улисс, ослаб после того, как достиг побережья Филиппин, но вновь набирает силу по мере того, как покидает страну. Сейчас он направляется в сторону Вьетнама с максимальной скоростью ветра 120 километров в час и порывами до 150.

Местные власти сравнивают этот катаклизм с катастрофой, вызванной тропическим штормом Кетсана, в результате которого в столице в сентябре 2009 года выпало месячное количество дождя, и погибло более 740 человек.

Вамко — 21-й тропический циклон, обрушившийся на Филиппины в этом году, и пятый с октября. Более 50 человек погибли, 3 миллиона человек пострадали от четырех предыдущих циклонов.



Самым сильным тайфуном, стала стихия Хайян, в результате которого в ноябре 2013 года погибло более 6300 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из больших городов России опять горел торговый центр.





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