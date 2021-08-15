Силового захвата Кабула не будет: правительство Афганистана передает власть талибам

Легитимное правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в столице страны.



Талибы берут власть в Афганистане. Фото: Анадолу

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттара Мирзакваля, передает агентство TOLO News.

По словам представителя правительства, "Талибан" согласился не нападать на Кабул. Передача власти будет происходить мирным путем.

"Безопасность Кабула — это ответственность сил безопасности", — сказал министр.

Ранее "Комментарии" писали, что боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул.



Пока США и их партнеры выводят войска из Афганистана, боевики исламистского движения "Талибан" захватывают новые территории. На днях под контроль талибов перешли административные центры провинций Кундуз, Нимроз, Джаузджан. Американские войска покинут Афганистан к 31 августа 2021 года по решению президента США Джо Байдена. Примером американцев следуют военнослужащие из 37 стран, участвующих в операции "Решительная поддержка", целью которой является оказание помощи афганским силовикам.

Украинский контингент в количестве 21 военнослужащего покинул страну 5 июня. "Комментарии" разбирались, почему после 20 лет кровопролитной войны США оставляют правительство президента Ашрафа Гани один на один с непредсказуемым противником и к каким последствиям для международной безопасности приведет конфликт в Афганистане. Талибы хотят получить больше рычагов давления на центральное правительство и иметь возможность вести переговоры с президентом Ашраф Гани с позиции силы и диктовать свои условия относительно будущего развития Афганистана.

"Талибан" заинтересован возродить Исламский Эмират Афганистан — теократически частично признанное государство, просуществовавшее с 1996 по 2001 год. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру. Неудивительно, почему более прогрессивные жители крупных афганских городов не в восторге от перспективы прихода к власти талибов.





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