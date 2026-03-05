Силы обороны Украины помогут защитить Ближний Восток от иранских дронов: детали поручения Президента

Украина официально присоединяется к усилению противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Киев получил от американской стороны обращение о предоставлении специфической помощи в противодействии иранским беспилотникам типа "шахед".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам главы государства, Украина, обладающая уникальным боевым опытом борьбы с подобными угрозами, оперативно отреагировала на предложение партнеров. Президент уже отдал соответствующие предписания по отправке необходимого оборудования и экспертной поддержки.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность", — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое взаимодействие является логическим продолжением стратегии взаимной поддержки. Помощь другим странам в укреплении их неба оказывает непосредственное влияние на стабильность и безопасность самой Украины.

"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", — резюмировал он.

Участие украинских специалистов в мероприятиях на Ближнем Востоке не только укрепит международные позиции Киева, но и позволит интегрировать передовые методы перехвата БПЛА в глобальную систему безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина заинтересована в непубличном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока для укрепления противовоздушной обороны и совместной борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, очерчивая перспективы технологического обмена.