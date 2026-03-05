Сили оборони України допоможуть захистити Близький Схід від іранських дронів: деталі доручення Президента

Україна офіційно долучається до посилення протиповітряної оборони на Близькому Сході. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Київ отримав від американської сторони звернення щодо надання специфічної допомоги у протидії іранським безпілотникам типу "шахед".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами глави держави, Україна, яка має унікальний бойовий досвід боротьби з подібними загрозами, оперативно відреагувала на пропозицію партнерів. Президент уже віддав відповідні розпорядження щодо відправки необхідного обладнання та експертної підтримки.

"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що така взаємодія є логічним продовженням стратегії взаємної підтримки. Допомога іншим країнам у зміцненні їхнього неба безпосередньо впливає на стабільність і безпеку самої України.

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", — резюмував він.

Участь українських фахівців у заходах на Близькому Сході не лише зміцнить міжнародні позиції Києва, а й дозволить інтегрувати передові методи перехоплення БПЛА у глобальну систему безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна зацікавлена у непублічній співпраці з державами Близького Сходу для зміцнення протиповітряної оборони та спільної боротьби з іранськими безпілотниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський, окреслюючи перспективи технологічного обміну.