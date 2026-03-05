Сили оборони України допоможуть захистити Близький Схід від іранських дронів: деталі доручення Президента

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Україна офіційно долучається до посилення протиповітряної оборони на Близькому Сході. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Київ отримав від американської сторони звернення щодо надання специфічної допомоги у протидії іранським безпілотникам типу "шахед".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За словами глави держави, Україна, яка має унікальний бойовий досвід боротьби з подібними загрозами, оперативно відреагувала на пропозицію партнерів. Президент уже віддав відповідні розпорядження щодо відправки необхідного обладнання та експертної підтримки.
Президент підкреслив, що така взаємодія є логічним продовженням стратегії взаємної підтримки. Допомога іншим країнам у зміцненні їхнього неба безпосередньо впливає на стабільність і безпеку самої України.
Участь українських фахівців у заходах на Близькому Сході не лише зміцнить міжнародні позиції Києва, а й дозволить інтегрувати передові методи перехоплення БПЛА у глобальну систему безпеки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна зацікавлена у непублічній співпраці з державами Близького Сходу для зміцнення протиповітряної оборони та спільної боротьби з іранськими безпілотниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський, окреслюючи перспективи технологічного обміну.