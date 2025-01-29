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Сирия требует от Путина выдать Башара Асада: в Кремле молчат

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа призвал Путина передать Башара Асада.

сегодня, 16:33
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Slava Kot

Путин пытается установить связи с новыми властями в Сирии и отправил в Дамаск российскую делегацию для переговоров. После встречи сирийские власти издали несколько условий для Кремля, в том числе выдать сирийского диктатора Башара Асада, который после свержения режима бежал в Россию.

Сирия требует от Путина выдать Башара Асада: в Кремле молчат

Башар Асад

Как сообщает The Times Of Israel, специальный представитель Путина замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время переговоров в Дамаске получил от фактического лидера Сирии Ахмед аль-Шараа, также известного как лидера повстанцев Абу Мухаммад аль-Джулани, требование передать Башара Асада и его близких помощников.

Во время брифинга в Кремле Дмитрий Песков отказался комментировать, действительно ли Россия выдвинула такое требование. В Москве отмечают, что в настоящее время продолжается диалог между Россией и Сирией.

Несмотря на это, информацию о требовании к России о выдаче Асада подтвердил также информированный с сирийской стороны о переговорах источник Reuters. Как пишет издание, Россия ведет переговоры, ведь планирует сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия. Их потеря нанесет серьезный удар по ее способности спровоцировать власть в регионе. Однако, несмотря на состоявшиеся 28 января переговоры, единственная договоренность, которая была достигнута, касалась продолжения переговоров в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сирия требует от Путина признать ошибки и выплатить компенсацию за города, уничтоженные во время российских бомбардировок в поддержку режима Башара Асада.

Также "Комментарии" писали, что Асад сделал первые заявления после бегства из Сирии.



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