Ситуация накаляется: США остановили авиасообщение с Израилем

Авиационные компании США и Великобритании приостановили рейсы в Израиль.

В Израиле обостряется ситуация. Фото из открытых источников

Как сообщает The Times of Israel, соответствующие решения приняли американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines и британский авиаперевозчик British Airways.

По данным издания, Delta Airlines и British Airways отменили свои рейсы до 2 августа, а United Airlines – до 6 августа.

The Times of Israel сообщает, что десятки тысяч израильтян остались в Соединенных Штатах из-за отмены рейсов в Израиль.

Издание предполагает, что отмена рейсов United и Delta, которые являются второй и третьей по величине авиакомпаниями в мире, спровоцирует волну отмен рейсов другими авиакомпаниями.

Как известно, ранее Иран заявил, что проведет спецоперацию против Израиля в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЦАХАЛ нанес авиаудару по столице Ливану, Бейруту. Целью удара был командующий Хезболли. Согласно сообщениям, вечером ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где расположен центр "Хезболлы". ЦАХАЛ подтвердил факт авиаудара, отметив, что он был направлен на командующего Хезболлом, ранее совершившим смертельный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и другим целям. В инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений, сообщили военные. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем заявлении отметил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

