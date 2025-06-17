Ситуация развивается в опасном для России направлении: что происходит на Ближнем Востоке

Все более тревожные сигналы поступают России из Ближнего Востока. Четвертый день продолжается открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Кремле все чаще звучат опасения относительно возможных геополитических потерь. Окружение Путина осознает, что нынешняя эскалация может обернуться катастрофой для Тегерана – ключевого союзника Москвы на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Ситуация развивается в опасном для России направлении", — признал Константин Затулин, директор Института стран СНГ.

СМИ отмечает, конфликт начался с масштабной бомбардировки Израилем иранских ядерных объектов и ликвидации ключевых командиров. В Кремле сначала увидели в этом возможность для дипломатического маневра, но позже стало очевидно, что в услугах России, как дипломата, никто не заинтересован.

"Самая большая угроза заключается в том, что при любом разрешении кризиса существует риск для позиций России в регионе", — считает российский ученый, близкий к дипломатическим кругам, — "Если Нетаньяху сможет спровоцировать смену режима, новая власть вряд ли будет такой благосклонной к Москве, как нынешний иранский режим".

Он добавил, что даже, если режим выдержит атаки, начнется гонка ядерного вооружения на Ближнем Востоке, что также не в интересах России. Здесь трудно найти ситуацию, где Россия победила бы.

На фоне потери позиций в Сирии вероятное поражение Ирана станет еще большим ударом.

"Иран больше, и он — наш исторический партнер и сосед", — подчеркнул эксперт.

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