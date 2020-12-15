kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19160.99

ETH/USD

584.05

LTC/USD

81.43

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Ситуация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван обменялись военнопленными
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван обменялись военнопленными

Обмен пленными состоялся по принципу "всех на всех"

сегодня, 09:20
Автор:

Кириєнко Анна

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Данную информацию сообщил Рустам Мурадов — руководитель российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван обменялись военнопленными

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Фото: sharij.net

Военнокомандующий доложил, что в Баку были доставлены 12 человек. Азербайджан взамен вернул 44 пленных.

Обмен военных был подтвержден вице-премьером Армении Тиграном Авиняном на его личной странице в Facebook.

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что сейчас для страны основным приоритетом является "возвращение территорий, занятых Баку".

Ранее сообщалось, что 19 декабря страна объявит траур по погибшим на войне.

Напоминаем, что оппозиционные силы Армении устроили протест в Ереване. Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста начали семнадцать оппозиционных партий, которые не согласны с политикой действующего премьера.

Оппозиция уверена, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никола Пашинян, стало капитуляцией и предательством. Оппоненты армянского премьера также обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.

Также глава правительства Никола Пашинян сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.

Напоминаем, что армянская оппозиция уже выдвинула кандидата на пост главы временного правительства. Им стал первый премьер и эксклава Минобороны Вазген Манукян.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tigran.avinyan/posts/2646364492334621
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ