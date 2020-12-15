Ситуация в Нагорном Карабахе: Баку и Ереван обменялись военнопленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Данную информацию сообщил Рустам Мурадов — руководитель российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Фото: sharij.net

Военнокомандующий доложил, что в Баку были доставлены 12 человек. Азербайджан взамен вернул 44 пленных.

Обмен военных был подтвержден вице-премьером Армении Тиграном Авиняном на его личной странице в Facebook.

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что сейчас для страны основным приоритетом является "возвращение территорий, занятых Баку".

Ранее сообщалось, что 19 декабря страна объявит траур по погибшим на войне.

Напоминаем, что оппозиционные силы Армении устроили протест в Ереване. Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста начали семнадцать оппозиционных партий, которые не согласны с политикой действующего премьера.

Оппозиция уверена, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никола Пашинян, стало капитуляцией и предательством. Оппоненты армянского премьера также обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.

Также глава правительства Никола Пашинян сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.

Напоминаем, что армянская оппозиция уже выдвинула кандидата на пост главы временного правительства. Им стал первый премьер и эксклава Минобороны Вазген Манукян.





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